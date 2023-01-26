شكرا لقرائتكم خبر عن إيساف يحتفل بزفافه اليوم بفتاة من خارج الوسط الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل، اليوم، الفنان إيساف بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفنى، ونشر على صفحته الخاصة بموقع فيس بوك مقطع فيديو يدعو فيه أصدقاءه وزملاءه بالوسط الفنى قال فيه "الدعوى عامة وعقبالكم إن شاء الله " ويتوقع مشاركة عدد كبير من نجوم الفن فرحته، بعدما يعقد قرانه اليوم الخميس بأحد مساجد التجمع.

بوست ايساف

يذكر أن المطرب إيساف يشارك بأغنية تحمل اسم "بحبك" من كلمات عادل سلامة وألحان أحمد محيي وتوزيع مونتى ضمن أحداث الحلقة الأخيرة من حكاية "بنات السباعى" من مسلسل "حد فاصل"، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وتخوض من خلاله الفنانة ريم البارودى أولى بطولاتها في الدراما خلال هذه الحدوتة التي تدور في 5 حلقات ويشارك في بطولتها محمود حجازى، أحمد جمال سعيد، محمد التاجى، هناء الشوربجى، هبة حسن، مارتينا عادل، واخراج تامر حمزة.

كما انتهى مؤخرًا المطرب إيساف من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "عشان راجل"، من كلمات أحمد عادل توفيق، وألحان أحمد البرازيلى، وتوزيع محمود صبرى، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، وطرح مؤخرًا المطرب إيساف أغنية "قلبها" وهى من كلمات رمضان محمد، وألحان محمد جمال، وتوزيع محمود صبرى، وإخراج أحمد جيلانى.