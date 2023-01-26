شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة مى فاروق تستقبل العزاء فى والدها اليوم بمسجد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل الفنانة مى فاروق العزاء في والدها الراحل مساء اليوم الخميس عقب صلاة المغرب بقاعة الرزاق بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وذلك حسب ما أعلنت عبر حسابها على "فيس بوك".

توفي فاروق إبراهيم والد مي فاروق في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، وكتبت عبر حسابها على "فيس بوك": "أبويا سابنى ومشى.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وحرص عدد من الفنانين والموسيقيين على نعي الراحل ومواساة مي فاروق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منهم الفنانة مي كساب، التي كتبت عبر حسابها على "فيس بوك": "خالص التعازي لأختي وصديقتي المطربه مي فاروق في وفاة المغفور له بإذن الله والدها نسألكم الفاتحة والدعاء".

وكانت شيعت جنازة فاروق إبراهيم والد المطربة مى فاروق أمس الأربعاء من مسجد الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر ثم تحرك الجميع إلى مقابر الأسرة بأكتوبر، واقتصرت الجنازة على الأقارب وأصدقاء مى المقربين.