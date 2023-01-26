شكرا لقرائتكم خبر عن "ونحب تانى ليه وأنا لحبيبى" كريم فهمى تخصص الرومانسية فى السينما والدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صناعة السينما والدراما في السنوات الأخيرة خلت من الأعمال الرومانسية التي يحبها جمهور السينما تحديداً، وذلك يعود للحالة التى يعيشها الجمهور في الوقت الحالي، والذى يميل إلى الأعمال ذات طابع الأكشن والكوميديا وخلافه، وهو ما حرص عليه النجم كريم فهمى بتقديمه الأعمال الرومانسية والتي لاقت نجاحاً كبيراً سواء في السينما أو الدراما التليفزيونية وأصبح "تخصص أدوار الرومانسية"، وخلال السطور التالية نستعرض ما قدمه كريم فهمى في تلك التيمة.

مسلسل "ونحب تانى ليه" رمضان 2020

قدم النجم كريم فهمى شخصية "مراد السويفى" في مسلسل "ونحب تانى ليه" مع النجمة ياسمين عبد العزيز، ولاقى المسلسل نجاحاً باهراً وقت عرضه، حيث لاقت شخصية كريم في العمل إعجاباً كبيراً من الجمهور، لاسيما إنه تمسك بحبيبته التي قابلها ووقع في غرامها من أول لحظة، وظل طوال الـ 30 حلقة يكافح ويبذل مجهوداً مضنياً في التمسك بها، رغم المعوقات التي قابلها في تلك العلاقة، وهو ما تحقق في المسلسل وأصبحت شخصية "مراد" هدفاً لكل النساء والبنات التي تابعت العمل.



كريم فهمى

فيلم "أنا لحبيبى"

ينتظر كريم فهمى عرض أحدث أفلامه "أنا لحبيبى" مع الفنانة ياسمين رئيس، وهو الفيلم الرومانسى والذى أوضحه البرومو الرسمي للعمل، وتدور أحداث الفيلم حول حياة ليلى، التي تعيش قصة حب مع كريم فهمى، يقابلها رفض والدتها، فتمر قصتها بمراحل الفرحة والكسرة، ولكن تواجه ليلى الصعوبات من أجل استمرار هذه العلاقة، والفيلم من المقرر أن يطرح في السينمات يوم 2 فبراير المقبل، من إخراج هادى الباجورى.