شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى عبد الوهاب يشارك فى "سوق الكانتو" و"الكتيبة 101" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من النشاط الفني يعيشه النجم فتحى عبد الوهاب هذا العام، إذ يشارك فتحى عبد الوهاب في مسلسلين دفعة واحدة في موسم رمضان المقبل 2023، حيث يشارك في بطولة مسلسل "سوق الكانتو" بطولة النجم أمير كرارة، حيث يعد فتحى البطل الثانى في العمل بعد كرارة، ويقدم فتحى شخصية محورية في المسلسل، الذى يكتبه هانى سرحان، ويخرجه حسين المنباوى، ويشارك في بطولة المسلسل كلا من مى عز الدين، عبد العزيز مخيون، وعدد من الفنانين الشاب، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجى .



فتحى عبد الوهاب

ويعد مسلسل "سوق الكانتو" اللقاء الثانى الذى يجمع كرارة وفتحى، حيث قدما سوياً فيلم "حرب كرموز" الذى عرض في السينمات عام 2018، وشارك في بطولته كلا من محمود حميدة، غادة عبد الرازق، مصطفى خاطرن بيومى فؤاد، دياب، محمد على رزق، محمود حجازى، روجينا،وآخرون، إخراج بيتر ميمى .

كما يشارك فتحى عبد الوهاب في بطولة مسلسل " الكتيبة 101" مع النجوم عمرو بيوسف وآسر ياسين وأحمد صلاح حسنى ووفاء عامر، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، ويكتبه إياد صالح، ويخرجه محمد سلامة، وإنتاج سينرجى، حيث بدأ تصوير العمل الفترة الماضية، ومن المقرر أن يشارك بعض الممثلين سيتم الإعلان عن أسماؤهم خلال الفترة المقبلة .

يشار إلى أن آخر أعمال فتحى عبد الوهاب، مسلسل "جزيرة غمام" وعرض في رمضان الماضى، وشارك في بطولته كلا من مى عز الدين، أحمد أمين، طارق لطفى، رياض الخولى، وفاء عامر، وعدد كبير من الفنانين، إخراج حسين المنباوى .

كما قدم مسلسل "بيت فرح" من 30 حلقة، وشارك فى بطولة المسلسل داليا مصطفى، سليمان عيد، محمد على رزق، عزت زين، ايناس كامل، إخراج شيرين عادل.







