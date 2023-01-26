شكرا لقرائتكم خبر عن فنانات جسدن دور سعاد حسني .. أبرزهم منى زكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جسدت العديد من النجمات دور النجمة الراحلة سعاد حسني الشهيرة بالسندريلا في بعض الأعمال الفنية من نوعية السير الذاتية، سواء في السينما أو الدراما التليفزيونية.

وتمر اليوم الخميس ذكرى مرور 80 عاما على ميلاد سعاد حسني العلامة البارزة وسط نجمات جيلها، وتعد منى زكي من أبرز النجمات اللائي جسدن دور سعاد حسني، وذلك في مسلسل بعنوان السندريلا" عام 2006، من تأليف ممدوح الليثي وسيناريو وحوار عاطف بشاي وإخراج سمير سيف، ودارت أحداثه حول قصة حياة سعاد حسني وصعودها الفني.

وشارك في بطولة مسلسل "السندريلا" عدد كبير من الفنانين منهم لطفي لبيب وعبد العزيز مخيون ومدحت صالح ويوسف الشريف وغادة رجب وسامي مغاوري وغيرهم.

واللافت للنظر أن سعاد حسني عادت للظهور بشخصية السندريلا في إعلان تجاري وظهر معها في الإعلان دينا الشربيني ونيللي كريم.

سهير رجب في "حليم"

وجسدت الفنانة سهير رجب دور سعاد حسني لكن في فيلم سيرة ذاتية عن عبد الحليم حافظ حمل عنوان "حليم" من بطولة أحمد زكي، والمفارقة أن منى زكي ظهرت في الفيلم أيضا لكن جسدت شخصية نوال حسن نصر التي كانت متعلقة بالعندليب الراحل.

نادية حسني والسندريلا

وأيضا جسدت الفنانة نادية حسني دور الفنانة الشهيرة بالسندريلا في مسلسل سيرة ذاتية عن عبد الحليم حافظ أيضا صادر عام 2006، ومن تأليف مدحت العدل وإخراج جمال عبد الحميد.