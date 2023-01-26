شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الذكرى الـ 80 لميلاد سندريلا الشاشة العربية سعاد حسني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الخميس الذكرى الـ 80 لميلاد الفنانة الراحلة سعاد حسني، فهي مواليد 26 يناير عام 1943، فى حى بولاق بالقاهرة، لأب من أصول سورية، فوالدها الخطاط السوري محمد حسنى البابا (البابانى)، الذي ينحدر من أصول كردية، قدم من سوريا إلى مصر، وقام بزخرفة كسوة الكعبة حينما كان يعمل فى القصر الملكى السعودى ويعتبر من أشهر خطاطى يافا وكبار الخطاطين العرب واستدعاه الملك الفاروق ليتولى إدارة مدرسة تحسين الخطوط الملكية وكان مقرها مدرسة خليل آجا الثانوية فى العباسية.

91 فيلما هي التي صنعت مسيرة النجمة الكبيرة سعاد حسني مع الفن السابع، يشكل الكثير منهم علامات في تاريخ السينما المصرية، وتم اختيار 8 أفلام منهم ضمن قائمة أهم 100 فيلم مصري عبر التاريخ، من أشهر أفلام السندريلا، خلي بالك من زوزو، صغيرة على الحب، الكرنك، الزوجة الثانية، العريس يصل غدا، الست الناظرة، المشبوه، للرجال فقط، حب في الزنزانة، الاختيار، على من نطلق الرصاص، السفيرة العزيزة، غريب في بيتي، عصفور في الشرق وغيرها الكثير من الأفلام التي حققت نجاحات جماهيرية كبيرة.

وكانت آخر أعمالها عمل إذاعى شعرى صوتى باسم "عجبى" من رباعيات صلاح جاهين سجلته لصالح إذاعة بى بى سى العربية فى لندن، بالإضافة إلى تقديمها قصيدة "المكنجي" لصلاح جاهين، إبّان إنتفاضة الأقصى دعمًا للشعب الفلسطينى.

رغم كثرة الأدوار التى برعت سعاد حسنى فى تجسيدها على الشاشة الفضية، يظل إتقانها المتميز لدور الفلاحة المصرية من أروع ما جسدت، ولعبت سعاد حسنى دور الفلاحة المصرية فى أكثر من عمل فنى كان أولها فيلم حسن ونعيمة الذى كان بمثابة نقطة انطلاقها نحو النجومية، التى وصلت لقمتها فى فيلم "الزوجة الثانية" التى كانت فيه أجمل فلاحة عرفتها شاشة السينما.