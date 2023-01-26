شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عرض "رجل الخشب" للمرة الأولى في العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل دور السينما العراقية عرض أول لفيلم "رجل الخشب" اليوم الخميس، حيث يعرض الفيلم في المعهد الفرنسي ببغداد، بحضور مخرج الفيلم ومؤلفه قتيبة الجنابي إلى جانب عدد من المهتمين بالسينما والإعلاميين في العراق.

يشارك في بطولة فيلم "رجل الخشب" هنا هيفتر وميهالي بالكو، بالاشتراك مع رجل الخشب. ومونتاج هيو ويليامز وهندسة صوت رنا عيد وموسيقى نديم مشلاوي. من تأليف وإخراج وإنتاج وتصوير قتيبة الجنابي.

قصة فيلم رجل الخشب

رجل الخشب ينتمى إلى فئة الفنتازيا، وتبدأ أحداثه مع رجل الخشب -دمية بحجم الإنسان مصنوعة من الخشب- يُجبر على ترك موطنه في الغابة، تتقاطع أقداره مع عدة شخصيات ليرسم لنا خلال رحلته صورة من عقل وقلب كل من أجبروا على ترك أوطانهم.

جوائز رجل الخشب

وسبق أن نال الفيلم جائزة لجنة التحكيم في ملتقى القاهرة السينمائي ودعم من مؤسسة الدوحة للأفلام، والجائزة البرونزية في مهرجان إشبيلية للفيلم المستقل، كما شارك خلالها في العديد من المهرجانات من بينها مهرجان نيويورك الدولي لصناع الأفلام مهرجان الفيلم العربي بألمانيا، كما فاز بـالجائزة البرونزية في مهرجان إشبيلية للفيلم المستقل، وعُرض في الأردن في مؤسسة عبد الحميد شومان.

قتيبة الجنابي وُلد في بغداد، ودرس التصوير الفوتوغرافي والتصوير السينمائي في بودابست بالمجر. عمل منتجًا ومخرجًا في العديد من الأعمال التليفزيونية، ومصوراً سينمائياً في الأفلام الروائية. أخرج قتيبة وأنتج أفلاماً قصيرة ووثائقية من بينها (القطار، أرض الخراب، الرجل الذي لا يهدأ أبداً)، وأفلام روائية مثل (الرحيل من بغداد).