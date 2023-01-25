شكرا لقرائتكم خبر عن رزان جمال: الجمهور المصرى أول من شجعنى.. وأول فيلم شاركت فيه فاز بجائزة في مهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة اللبنانية رزان جمال، إن والدتها علمتها أن تعمل في حياتى بمنتهى الجدية، متابعة: والدتى لديها أصول رومانية تركية فلسطينية وفرنسية، ووالدى لبناني بريطاني، حيث ولد في نيجيريا وتربى في بريطانيا وعاش في لبنان ومصر.

وأضافت رزان جمال، خلال برنامج معكم، المذاع على قناة سى بى سى، أنها درست بيزنس، ولكن كانت تعشق التمثيل، وكانت تريد أن تصبح ممثلة، متابعة: عرض على تقديم إعلانات، ولكن طلبوا منى قص الشعر، ووالدتى رفضت أن أقص شعرى.

وتابعت رزان جمال: قمت بعدها بقص شعرى، وقدمت إعلان للشعر، وشاهدت والدتى الإعلان، فخاصمتنى شهرين ثم وافقت بعد ذلك بشرط التركيز في دراستى، مستطردة: والدتى شجعتنى أن أكون امرأة مستقرة، واحترمتنى كثيرا وشجعتنى.

وقالت رزان جمال: أول عمل فنى كان في لبنان وشاركت فيه دون أي اختبارات وأول فيلم شاركت فيه ترشح في مهرجان كان وفاز بجائزة.

وأضافت رزان جمال: المخرج عمرو سلامة غير حياتى بعد أن أشركنى في العمل الدرامى ما وراء الطبيعة ، موضحة أن الجمهور المصرى هو أول جمهور دعمنى.