شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عجاج يطرح أحدث أغانيه "نفسى أفوق يا دنيا".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب خالد عجاج أحدث أعماله الغنائية بعنوان "نفسى أفوق يا دنيا" من كلمات محمود شوقي، ومن ألحان رنا طارق ومن توزيع موسيقى وميكس أسامة عبد الهادى.

وتقول كلمات الأغنية:

ليل نهار وفكري حاير والبشاير بالخساير كبسه طبقا فوق منافسي كارفه قافله سدا نفسي حتي حلمي شايفو مرمي زي طفيه السجاير

دي السنين دماغها هبا بالمرار عليا صبا مني حالفه تستخبي ليه الحلاوه والمربي

قلبي فالح فالموالح والإفاده كل ما اوزن السعاده الاقي كفة حزني طبا

نفسي افوق وأروق يا دنيا ليه كرهاني مش مدياني فرصه ثانيه

نفسي افوق وأروق يا دنيا

ولا انتي شايفاني مكاني فحته تانيه

ويعد هذا التعاون الاول بين المطرب خالد عجاج والملحنه رنا طارق والموزع أسامة عبد الهادى و الشاعر محمود شوقي.

ومن ناحية أخرى انتهى خالد عجاج، من تسجيل أغنية جديدة يشاركه بالغناء فيها نجله أحمد خالد عجاج، والأغنية من كلمات الشاعر هاني فؤاد، وألحان تامر كروان، وتوزيع مصطفى أبو رية، ومقرر طرحها قريباً، ليعود بها عجاج إلى الساحة الغنائية بعد غياب، حيث كانت آخر ألبوماته بعنوان "بنت الحتة" عام 2011.

يذكر أن آخر الأغانى التى قدمها خالد عجاج أغنية "صاروخ" وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقى أمير محروس.