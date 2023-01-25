شكرا لقرائتكم خبر عن طارق لطفي يبدأ تصوير مسلسله الرمضاني "مذكرات زوج" الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان طارق لطفي موعد بدء تصوير مسلسله الجديد "مذكرات زوج" الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل 2023، وقال في تصريح لـ ”الخليج 365” إنه يبدأ تصوير العمل في فبراير المقبل بعد الانتهاء من كافة الاستعدادات التحضيرية للعمل.

مسلسل "مذكرات زوج" يتكون من 15 حلقة، وهو مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب أحمد بهجت، ويكتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك ويخرجه تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويشارك في بطولته خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نور خالد النبوي.

يذكر أن مسلسل "مذكرات زوج" يشهد التعاون الثاني الذي يجمع بين الفنانة التونسية عائشة بن أحمد مع الفنان طارق لطفى في الدراما بعدما قدما سوياً مسلسل "شهادة ميلاد" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2016، وكان وقتها التجربة الثانية لعائشة بن أحمد في الدراما المصرية بعد "ألف ليلة ولية".

وقدم طارق لطفى مسلسل "جزيرة غمام" في شهر رمضان الماضى، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، وفاء عامر، محمد جمعة، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، عايدة فهمى، اسلام حافظ، أحمد عبد الحميد، أحمد النجار، أحمد ماجد، وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون.