شكرا لقرائتكم خبر عن السبت المقبل.. فيلم "وش القفص" في نادي سينما أوبرا الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بالتعاون مع المركز القومى للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني، حفل نادي سينما أوبرا الإسكندرية بالموسم الفني الخامس له وذلك في تمام السابعة من مساء السبت القادم، وذلك على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، بالتعاون مع نادي روتاري الإسكندرية ونادي إينرول الإسكندرية.

حيث يتم عرض فيلم" وش القفص"للمخرجة دينا عبد السلام يعقب العرض ندوة فنية يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي، بحضور مخرجة الفيلم، ويسبق الحفل معرضا فنيا ببهو المسرح في تمام السادسة مساءا بعنوان"السينما والفن من أجل السلام" لمجموعة من الفنانين السكندريين.

ودينا عبد السلام مخرجة مصرية صورت جميع أفلامها المستقلة بمدينة الإسكندرية بميزانيات صغيرة، وتنتمي جميع أعمالها لسينما المؤلف. فهي منتجة، ومونتيرة وموزعة لأعمالها قدمت أفلام "ألف رحمة ونور" في عام 2014، "كان وأخواتها"2016 و"مسكتة وريحان"2017.. و(وش القفص) 2021 .

وأستقبلت بحفاوة نقدية وحصلت على العديد من الجوائز المحلية والدولية، وهي أيضا كاتبة نُشرت روايتها "نصُ هجرة أبطاله"في عام 2012 ومجموعتها القصصية "إعادة تدوير"في عام 2019، حصلت على درجة الدكتوراه في النقد الأدبي في عام 2010 وتشغل الآن وظيفة أستاذ مساعد بقسم اللغة الإنجليزية، بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.

وقد تم ادراج نادى سينما اوبرا الاسكندرية ضمن برنامج أنشطة دار الاوبرا المصرية خلال الموسم الفنى لعامى 2019، بهدف تعزيز القيم الايجابية من خلال الافلام التى تعبر عن الواقع وتساهم فى بناء، وتكوين الشخصية وتحافظ على الهوية، وكان الاقبال الجماهيرى خلال عروض نادى السينما خلال المواسم الفنية السابقة وخاصة من الشباب يرسخ دور الثقافة فى استثمار الطاقات البشرية لنشر الوعى فى المجتمع.