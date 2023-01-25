الفنان محمد عبده يؤكد أن حفل Joy Awards من أروع الليالي في السعودية

من على السجادة الخزامية في حفل جوائز صناع الترفيه، الذي أقيم في مدينة الرياض، ومن الفنانين الذي عبروا عن سعادتهم بهذا الحدث الفنان محمد عبده.تحدث الفنان محمد عبده عن سعادته بهذا المهرجان، وقال: "ياسلام" السعودية اليوم أبو العالم والدنيا، والليلة من أروع الليالي الجميلة، وأقول للجيل الجديد عن هذا التقدم والتطور في السعودية الذي يأتي ليكون شاهداً على ذلك "يا بختكم"، أنتم واكبتم فترة جميلة في السعودية.

ويختم: "أقول لجمهوري في السعودية، أنا اليوم سعيد جداً بهذه المناسبة، وطوال السنة هنالك مناسبات عدة جميلة ومهمة وعالمية".

جائزة صناع الترفيه

جائزة صناع الترفيه هي أضخم حفل يحتفي بصناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، ويقام الحفل في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، ومن تنظيم الهيئة العامة للترفيه، حيث يرشَّح فيه أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاث عشرة جائزة. يجمع ألمع النجوم والمشاهير في مكان واحد، ويتضمن عروضاً ومراسم متنوعة.

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