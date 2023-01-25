أصالة تُوجه رسالة للفنان نبيل شعيل قبل حفل مهرجان "فبراير الكويت"

تحيي النجمة السورية أصالة نصري، والنجم الكويتى نبيل شعيل، أولى حفلات مهرجان "فبراير الكويت" يوم 3 فبراير من الشهر القادم ، ويقدم الثنائى خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهما.

ومن جانبها حرصت الفنانة أصالة على الترويج لهذا الحفل، بمجموعة من الرسائل نشرتها عبر حسابها الرسمي على "انستغرام". جزء من هذه الرسائل وجهته لجمهورها ومحبيها في الوطن العربي من أجل زيادة حماسهم للحفل، وجزء آخر خصّت به الفنان نبيل شعيل.

وشاركت أصالة متابعيها الملصق الدعائي للحفل الذي ظهرت عليه برفقة نبيل شعيل، وكتبت قائلة: " بالكويت رح نحتفل سوا حنغنّي حنروح مشوار عم رتّب لكم ياه كتير رح ننبسط فيه .. بكلّ سعاده رح نلتقى بهالتاريخ حضروا حالكم لليله ننسى فيها اللي لازم ننساه ونعيش وقت مو بكلّ وقت بنعيشه ..

وتابعت " رح أتشارك الحفل مع الصوت اللي مابيشبه حدا مع بلبل الخليج الفنّان الكبير نبيل شعيل .. اشتقت لكم وبكل شوق رح لاقيكم".

يذكر، أن الفنانة أصالة أحيت مؤخراً حفلاً غنائياً ناجحاً في مدينة العلا بالسعودية ، قدمت من خلاله مجموعة كبيرة من أغانيها سواء القديمة أو الجديدة والتي تفاعل معها جمهور الحفل.

وأشارت أصالة أن حفل مدينة العلا من الحفلات المميزة بالنسبة لها ومن الصعب أن تنساه، خاصة وأن مشاعرها خلال هذا اليوم كانت فياضة الأمر الذي جعلها تبكي وتضحك في نفس الوقت.

وشاركت الفنانة أصالة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي "على انستغرام" ، صوراً من الحفل ، وكتبت عليها تعليقاً جاء كالتالي: "كانت مشاعري فياضة اليوم بجميع تفرّعاتها منّ زمان ما بكيت عالمسرح اليوم بكيت وضحكت كتير وفرحت بشكلّ ذكّرني بطفوله كتير كانت حلوه .. تركت العنان لمشاعري تروح وتجي متل ما بدها ومسكت إيد الموسيقى وطرنا اليوم بالعلا كانت ليله لا يمكن مهما كترت الليالي أنساها ".

قد يهمك أيضا