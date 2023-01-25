فنانات مغربيات تزوجنّ من جنسيات أخرى منهم سميرة سعيد وبسمة بوسيل

تزوجت عدد من النجمات المغربيات من شركاء من جنسيات أجنبية بعضها عربية ومن بين أشهر تلك الزيجات والتي استحوذت على اهتمام إعلامي كبير حينها نذكر زواج ملكة جمال المغرب لعام 2006 إيمان الباني من الممثل التركي الشهيرمراد يلدرين عام 2016. فإليكم أبرز النجمات المغربيات اللواتي تزوجن من جنسيات أجنبية:

إيمان الباني ومراد يلدريم

إذاً تزوجت ملكة جمال المغرب السابقة إيمان الباني بالممثل التركي الشهير في العالم العربي مراد يلدريم والمعروف بـ"أمير" عربيا في نهاية 2016، حيث قام الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بنفسه بطلب يدها من والدها. جرى الاحتفال بالزفاف في 25 ديسمبر 2016لتتوج قصة حبهما المثيرة التي بدأت في لندن بالزواج في تركيا. فالممثل التركي تعرف على زوجته في لندن خلال إحدى المناسبات الاجتماعية، ثم بدأ بالتردد الى هذا البلد بسب انجذابه لايمان ووقوعه في حبها، ثم اعترف بحبه لها وتزوجا. وأقام الثنائي حفلي زفاف واحد في المغرب وآخر في تركيا.

الفنانة دنيا بطمة

في عام 2013 أعلنت الفنانة المغربية دنيا بطمة زواجها من المنتج محمد الترك والد المغنية حلا الترك على الرغم من كون الأخير كان متزوجا ولديه أولاد. العلاقة بين الثنائي بدأت بعد أن تولى الترك إدارة أعمال دنيا بطمة، ثم تطورت العلاقة إلى إعلان الزواج الأمر الذي تسبب بخلافات كثيرة مع زوجته الأولى منى السابر وانتهت العلاقة بالطلاق بينه وبين السابر بعد زواجه من بطمة بفترة قصيرة. و في عام 2017 رزقت دنيا بطمة وزوجها بابنتهما "غزل"، ثم بابنتهما روز عام 2020. ولكن شاء القدر أن ينفصل الثنائي عام 2022 بعد اتهام بطمة لزوجها بالخيانة.

بسمة بوسيل مُعجبة تامر حسني

في عام 2012 انتصر الحب في حياة مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل بعد أن تزوجت الفنان تامر حسني تتويجاً لقصة حب عاشاها سوياً بدأت عندما تعرفت بوسيل عليه لأول مرة في أجواء استثنائية وعاطفية، حين عرّف الشاعر مصطفى مرسي بسمة بوسيل على تامر حسني في أحد المهرجانات بناء على طلبها. وعندما رأته أخذت تبكي وتحتضنه وقام تامر حسني بتهدئتها على الرغم من أنها كانت المرة الاولى التي يلتقيان بها. أثمر هذا الزواج عن ولادة 3 أطفال لهما.

زواج سميرة سعيد

الفنانة المغربية سميرة سعيد التي خاضت تجربة الزواج مرتين، تزوجت لأول مرة بالموسيقار المصري هاني مهنا ولكن علاقتهما انتهت بسبب الخلاف على الانجاب. ويقول مهنا إنه كان قد اتفق مع سعيد على عدم الإنجاب قبل زواجهما ولكن بعد فترة صارحته برغبتها في الإنجاب ففشلا على الرغم من سفرهما إلى باريس والخضوع لعملية أنابيب فقررت سميرة بعدها الإنفصال بتوقيت يناسبها إلا أن مهنا فرض عليها توقيتاً آخراً للطلاق انطلاقاً من مفهومه أن الرجل هو من يقرر الطلاق وليست المرأة.

وعلى الرغم من الانفصال إلا أن الثنائي كانا يعيشان حياة سعيدة وكانا يحبان بعضهما، وبعد الطلاق تزوجت سعيد من رجل الأعمال المغربي مصطفى النابلسي وأنجبت منه عام 1995 ابنها الوحيد شادي ثم انفصلت عنه.

الفنانة ميساء مغربي

من جهتها تزوجت الفنانة ميساء مغربيالتي تنحدر من مدينة مكناس في المغرب، 3 مرات، الزيجة الأولى لها كانت من رجل الأعمال الإماراتي، أحمد بادي الذي ظل هويته سرية إلى حين طلاقهما عام 2008. كررت تجربة الزواج للمرة الثانية هام 2015 إذ تزوجت من رجل أعمال سعودي رفضت الإفصاح عن اسمه. في عام 2019 تزوجت للمرة الثالثة من دون الكشف عن هوية العريس.

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