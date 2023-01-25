شكرا لقرائتكم خبر عن دياب يقدم أغنية فيلم "2 للإيجار" بعنوان "إيه ده" بطولة بيومى فؤاد وثروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم النجم دياب الأغنية الدعائية لفيلم "2 للإيجار" بطولة الفنانين بيومى فؤاد ومحمد ثروت، والمقرر عرضه مساء اليوم في جميع السينمات المختلفة، وتأتى الأغنية بعنوان "إيه ده" ، والتي تم طرحها في بورمو الفيلم الذى يخرجه المخرج شادى على.

وبعد طرح الأغنية الدعائية للعمل، لاقت تفاعلاُ كبيراً بين رواد السوشيال ميديا، حيث تعد من الاغانى الراقصة، ويرقص عليها بيومى والموديلز وهو ما أوضحه البرومو الرسمي للعمل .

في سياق آخر، يصور دياب دوره في مسلسل "تحب الوصاية" مع النجمة منى زكى، والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2023، ومكون من 15 حلقة، من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج ميديا هب سعدى وجوهر، حيث يقدم دياب شخصية مهمة في أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه حول قانون الوصاية بعد وفاة الاب أو الزوج .

قصة فيلم قصة "2 للإيجار" تعتمد على الإثارة والتشويق الكوميدى، بطولة بيومى فؤاد، ومحمد ثروت ومريهان حسين، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف محمد القواشتي وإخراج شادي على.