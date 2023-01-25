شكرا لقرائتكم خبر عن جايسون موموا: سأكون دائما Aquaman والشائعات غير صحيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الممثل العالمى جايسون موموا تأديته لـ شخصية Aquaman، بعد حدوث بعض التغييرات في الفترة الماضية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، من المقرر طرح الجزء الثانى من الفيلم، تحت اسم Aquaman And The Lost Kingdom، في ديسمبر المقبل.

وصرح موموا قائلا:" بعد التغييرات التي حدثت مؤخرا في DC، هنالك مجال لى لألعب عدة أدوارمختلفة، خاصة وأن هنالك عدة شخصيات شاركت مؤخرا في مجموعة من أفلام الشركة".



جايسون موموا

وفي حديثه عن مستقبله في عالم Warner Bros 'DC، أكد موموا قائلا: "لدى علاقة خاصة مع شركة Warner Bros الذى اعتبره منزلى، وبالتالي هناك الكثير من الخطط التي أتمنى العمل عليها قريبا".

وأنهى موموا حديثه مؤكدا:"سأكون دائما Aquaman، وهناك الكثير من التطور في الشخصية، الشائعات ليست صحيحة".

وذلك بعدما أعلن الممثل العالمى دواين جونسون من خلال حسابه الرسمي على موقع تالتغريدات تويتر، أن شخصية Black Adam لن تتواجد في المرحلة المقبلة من سلسلة أفلام DC، التي سيقوم بإخراجها المخرج العالمى جيمس جن.

حيث كشف جونسون عن ما دار بينه وبين جن في آخر محادثتهما، وكتب جونسون: "أنا وجيمس جان على اتصال دائم، وفى آخر محداثاتنا، كشف لى جن بعدم وجود شخصية بلاك آدم في الفصل الأول من سلسلة الأفلام التي تعمل عليها شركة DC، خاصة بعد اتفاق الشركة مع شركة الإنتاج Seven Bucks على مواصلة استكشاف أكثر الطرق القيمة لاستخدام شخصية Black Adam في الأفلام القادمة".

ويشارك دواين جونسون في فيلم "Black Adam" الذي يجسد فيه دور بطل خارق ضمن سلسلة أفلام مارفل للأبطال الخارقين، وقد حرص مؤخرا على استقبال النجمة العالمية سارة شاهي التي انضمت لطاقم الفيلم، حيث نشر جونسون، صورة للنجمة العالمية صاحبة الـ40 عاما، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، ليرحب بها، بعد انضمامها لطاقم عمل الفيلم المقرر إخراجه جاومى كوليت سيرا، الذي أخرج فيلم مغامرات ديزني القادم Jungle Cruise.