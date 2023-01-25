شكرا لقرائتكم خبر عن بالمواعيد - قرعة نارية لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أقيمت منذ قليل قرعة بطولة دوري الأمم الأوروبية، اليوم الأربعاء، والتي ستشهد مباريات قوية بداية من نصف النهائي.

وكان قد تأهل كل من منتخبات إسبانيا وكرواتيا وإيطاليا وهولندا إلى نصف نهائي البطولة بعد أن تصدر الأربع منتخبات مجموعاتهم في المرحلة الأولى.

موعد مباريات نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

وأوقعت القرعة المنتخب الهولندي في مباراة نارية أمام نظيره الكرواتي فيما سيواجه المنتخب الإسباني نظيره الإيطالي.

وتم تحديد موعد مباراة هولندا ضد كرواتيا حيث ستقام يوم الرابع عشر من يونيو المقبل فيما ستقام مواجهة إسبانيا ضد إيطاليا في الخامس عشر من نفس الشهر.

موعد نهائي دوري الأمم الأوروبية

يذكر أن المباراة النهائية ولقاء تحديد المركزين الثالث والرابع سيقاما في الثامن عشر من شهر يونيو.