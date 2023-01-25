جورج وسوف يكشف موقفه من العودة إلى الغناء بعد وفاة نجله

كشف الفنان جورج وسوف، موعد عودته لنشاطه الفني من جديد، بعد وفاة نجله وديع خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أنه سيقدم أغنية لـ نجله وديع.

وأصدر المكتب الإعلامي للفنان جورج وسوف بيانا صحفيا، منذ قليل، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جاء فيه: يشكر الفنان جورج وسوف كل من واساه ووقف إلى جانبه في هذه المرحلة الأليمة، ويعتذر عن إلغاء مشاركته في المناسبات والمهرجانات والحفلات التي كانت مقررة في شهر يناير وفبراير، نظرا للظروف التي يمر بها.



منشور جورج وسوف

وتابع البيان: بما أن الأغنية تبقى عند أبو وديع أصدق تعبير عن وجعه، سيكون له قبل كل شيء موعد مع أغنية لابنه الراحل وديع، على أن يعاود العمل وفق التزاماته مع نهاية فبراير مقدرًا محبيه ومتابعيه الذين غمروه بعاطفة نبيلة لن ينساها وطالبًا من الله أن يُبعد هذه المصائب عن الجميع.

اعتزال جورج وسوف

وكشف الإعلامي نيشان خلال تصريحات خاصةمؤخرًا، حقيقة اعتزال جورج وسوف، حيث قال إن جورج وسوف لم يخبره بخبر اعتزاله الغناء حزنًا على وفاة نجله كما تردد في الساعات القليلة الماضية، قائلًا: لو كان عايز يعتزل كان اعتزل لما مرّ بأزمة مرضه الأخيرة.

وتوفي وديع جورج وسوف في 6 يناير الماضي، بعد إصابته بمضاعفات من عملية تكميم معدة أجراها في أحد المستشفيات.

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