شكرا لقرائتكم خبر عن 5 بلدان تشارك فى الدورة الرابعة من مهرجان الشارقة للمسرح الخليجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك في الدورة الرابعة من مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي والذي من المقرر إقامته في الفترة من 20 وحتي 27 فبراير القادم، برئاسة الأستاذ أحمد أبو رحيمة مدير إدارة المسرح، خمسة بلدان من دول الخليج، وهى دولة الإمارات العربية، والمملكة العربية السعودية ، ودولة البحرين، ودولة عمان، ودولة قطر، ويقام المهرجان تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة .

وقد تأسس مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي في عام 2015 وهو تظاهرة مسرحية تنظم كل سنتين وتقام في إمارة الشارقة خلال شهر فبراير على مدى سبعة أيام، بما في ذلك يوما الافتتاح والختام، وتتسابق في المهرجان الفرق المسرحية الخليجية على جوائز في فنيات العرض.

ويهدف المهرجان إلى إبراز التجارب المسرحية الخليجية المبتكرة والمتميزة، وتعزيز تواصل المسرح بالجمهور، ونشر الوعي المسرحي من خلال الندوات والملتقيات الفكرية والفنية وتحليل ومناقشة العروض في إطار النقد الموضوعي والجاد و دعم وتشجيع الفرق والجمعيات المسرحية واكتشاف المواهب .

وشروط المشاركة في المهرجان هي أن تكون الفرق المسرحية مشهرة من قبل الجهات الرسمية بدولها، أو الفرق التابعة لجهات ذات علاقة بالعمل الثقافي في تلك الدول ، وتقتصر جميع عروض المهرجان على «مسرح الكبار» ، وتكون العروض مجازة وملتزمة بلوائح النشاط المسرحي والنظم والقوانين، وألا يكون قد سبق للعرض المسرحي المشاركة في أي مسابقة لمهرجان خليجي أو عربي ، ويرسل النص المسرحي المشارك الى دائرة الثقافة في الشارقة قبل فترة لا تقل على ثلاثة شهور من موعد انعقاد المهرجان مطبوعا على قرص مدمج.



