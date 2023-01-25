شكرا لقرائتكم خبر عن عرافة تتنبأ بطلاق جينيفر لوبيز وبن أفليك بسبب أبنائهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجمين جينيفر لوبيز وبن افليك يعيشان قصة حب خيالية بعد الزواج العام الماضي.

وبينما كان هناك الكثير من الشائعات منذ أن كانا معًا ، يبدو أن الأمور بين الاثنين تسير بسلاسة ، حيث يبدوان سعداء في الصور التي التقطها المصورون لهم، ومع ذلك ، قام أحد العرافين بتنبؤات غير مشجعة للزوجين.

أشارت مهوني فيدنت ، المشهورة بتنبؤات المشاهير ، إلى أن هناك حبًا صادقًا بين المغنية والممثل ولن يكون قلة الشعور هو الذي سيؤدي إلى انهيار الزواج.

وفقًا لـ El Espectador ، قال الطبيب النفسي إن المشاكل التي تعاني منها جي لو هي ذات طبيعة عائلية وترجع إلى حقيقة أن شخصًا يحسدها قد قام بالسحر عليها ، مما سيؤدي إلى نهاية زواجها من أفليك.

وقدمت مهوني تفاصيل توقعها ، مشيرة إلى أن أطفال JLo ، ماكس وإيمي ، نتاج زواجها من مارك أنتوني ، سيتعارضون مع الأطفال الثلاثة الذين أنجبهم بن أفليك من جينيفر جارنر: فيوليت وسيرافين وصموئيل.

وفقًا للعراف ، فإن هذا الموقف سيجعل علاقتهما معقدة ، مما سيؤدي في النهاية إلى طلاقهما.

ويضيف El Espectador أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إلقاء كلمة "طلاق" حول بينيفر، ففي السابق ترددت شائعات بأن شخصية جنيفر لوبيز المسيطرة والمتطلبة كانت ستطغى على الممثل ، الذي لم يكن سعيدًا جدًا وكان يفكر في الانفصال.

وعلي جانب اخر رصدت أعين المصورين النجمة جينيفر لوبيز خلال كواليس تصوير أحدث أفلامها The Mother، وهو ما يعكس حالة النشاط الفني التي تعيشه الممثلة والمغنية الشهيرة بعدما عرض لها مؤخراً فيلم آخر هو Shotgun Wedding، والذى نال ردود فعل سلبية مؤخرًا.

لوبيز تواصل تصوير فيلمها The Mother حالياً حسب تقرير الديلى ميل داخل مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وتحاول من خلالها أن تتناسى سلبيات فيلمها Shotgun Wedding.

جينيفر لوبيز فى كواليس فيلمها الأخير

وكانت كشفت منصة Prime Video عن فيديو ترويجى جديد لفيلم المغنية العالمية جينيفر لوبيز، الذى سيطرح تحت اسم Shotgun Wedding ، بداية من يوم 27 يناير الجارى على المنصة، ووصلت مدة الفيديو إلى دقيقة و 42 ثانية، وكشف عن مجموعة متنوعة من اللقطات الترويجية للعمل بعدما تم عرضه على النقاد خلال الأيام السابقة، ولم تنل الإعجاب المنتظر.

وذلك بعدما حصد فيلم "Shotgun Wedding" للنجمة العالمية جينيفر لوبيز، إيرادات بلغت 630 ألف جنيه في شباك التذاكر المصرى خلال أسبوعه الأول بدور العرض المصرية، حيث انطلق الفيلم 28 ديسمبر من العام الماضى، بينما تحدد طرحه في دور العرض الأمريكية يوم 27 يناير الجارى.