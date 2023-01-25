أحدث ظهور للفنانة حنان ترك برفقة نجلها الأكبر “يوسف”

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 يناير 2023 06:50 مساءً - احتفلت الفنانة المعتزلة حنان ترك بعيد ميلاد نجلها الأكبر “يوسف” في منشور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” .
تضمن المنشور مقطع فيديو يضم عدد من الصور واللقطات لنجل حنان ترك من مراحل عمرية مختلفة وفي عدة أماكن ومناسبات .
وكتبت حنان ترك في تعليقها على الفيديو ومعايدتها لنجلها: “يوسف أول فرحتي، أول إحساسي بالأمومة .. مقدرش أنسى أول إبتسامة وأول حضن، أول كلمة قولتها، أول خطوة” .
تابعت الفنانة المعتزلة: “أشكر الله على السماح لي بأن أكون جزءًا من كل الأشياء الأولى في حياتك .. كنت ومازلت مصدر سعادتي وفخري” .
أضافت: “وعارفة إن جواك طاقة كبيرة مع الأيام بتخرج وتقوى وبإذن الله هتحقق كل أمنياتك .. كل عام وانت حبيبي، كل عام وانت سعيد” .
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