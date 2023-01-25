نجاة فنانة شهيرة من حريق هائل في منزلها

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 يناير 2023 06:50 مساءً - كشفت الفنانة السودانية جواهر عن نشوب حريق هائل في منزلها، والذي أسفر عن تدمير مطبخها بالكامل .

نشرت جواهر مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” توثق من خلالها أثار الحريق .

وكتبت في تعليقها على الصور دون الكشف عن سبب هذا الحريق: ” قدر الله وما شاء فعل .. شب حريق في مطبخ المنزل” .

فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل أن يتكمن من الوصول إلى باقى الشقة التى كانت أسرتها متواجدة بها وقتها .