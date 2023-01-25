شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيموفيتش يفتح النار على نجوم الأرجنتين لهذا السبب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - هاجم النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب فريق ميلان الإيطالي، لاعبي المنتخب الأرجنتين الذين نجحوا في التتويج ببطولة كأس العالم مؤخرا التي أقيمت نهاية العام الماضي بقطر.

إبراهيموفيتش يعترض على سخرية لاعبي الأرجنتين من نجوم فرنسا

وكان قد قام بعض من لاعبي المنتخب الأرجنتين بالسخرية من نجوم المنتخب الفرنسي عقب الفوز عليهم بالمباراة النهائية وعلى رأسهم كيليان مبابي نجم المنتخب الفرنسي.

تصريحات إبراهيموفيتش ضد نجم الأرجنتين

وقال إبراهيموفيتش في تصريحات لشبكة فرانس إنتر:"تصرف لاعبي الأرجنتين بعد انتصارهم بالمونديال أمام فرنسا، كان سيئا".

وأكمل إبراهيموفيتش:"لقد نجحوا في حصد لقب كأس العالم، لكنهم لن يفوزوا بأي شيء آخر، العالم سيتذكر ميسي فقط، ولن يتذكرهم بسبب سلوك العديد منهم".

واختتم النجم السويدي "لا يمكننا احترام ذلك.. لأن هذه ليست طريقة تحقيق الانتصارات".

الأرجنتين تتوج بكأس العالم على حساب فرنسا

يذكر أن منتخب الأرجنتين قد فاز بالمباراة النهائية على حساب نظيره الفرنسي بركلات الجزاء بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 ثم انتهى الوقت الإضافي بالتعادل أيضا بنتيجة 3-3.