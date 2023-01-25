إليسا تُطمئن جمهورها عقب خضوعها لعملية جراحية في أميركا

طمأنت النجمة اللبنانية نانسى عجرم الجماهير على آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة إليسا، بعد خضوعها لجراحة في يديها، وقالت نانسي إنها تواصلت هاتفياً مع إليسا عقب الخروج من غرفة العمليات، واطمأنت على استقرار وضعها الصحي.

أضافت نانسي عجرم، : "تواصلت مع إليسا، وأكدت لي أنها بحالة صحية جيدة، وإن شاء الله ترجع لنا بألف سلامة، نحن مفتقدينها.

تلقت النجمة اللبنانية إليسا دعماً من النجمات أنغام ونوال الزغبي وكارول سماحة وأصالة، فور الكشف عن سفرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية للخضوع لجراحة «بسيطة» في اليد.

وعلقت المطربة المصرية أنغام برسالة دعم عبر حسابها بموقع تويتر قائلة: «تقومي بألف سلامة بإذن الله، يا حبيبتي، يا جميلة جوة وبرة».

وكتبت كارول عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: «إليسا، ترجعي بألف سلامة، حبيبتي».

وعلقت نوال الزغبي على تغريدة إليسا قائلة: «سلامة قلبك».

بينما غردت أصالة عبر تويتر قائلة: «ألف سلامة على قلبك، الله يعافيكي يا ألُّوستنا الغالية الحبيبة».

وأعلنت إليسا أمس الثلاثاء، سفرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية في رحلة وصفتها بـ«السريعة»، للخضوع لجراحة قالت إنها «سهلة وصغيرة» في اليد، وطمأنت جمهورها مقدماً، مؤكدة أن الأمر برمته لا يستدعي القلق.

وأكدت إليسا مشاركتها النجم مروان خوري في حفل خاص بيوم الحب سيقام في لبنان يوم 11 فبراير المقبل، وقالت إنها تشعر بحماس خاص للظهور مع مروان خوري مرة أخرى.

يذكر أن إليسا احتفلت منذ أيام قليلة بتواجدها في قائمة ال50 شخصاً الأكثر تأثيراً من مشاهير العالم على منصة تويتر بحسب تصنيفات Brandwatch حيث احتلت المرتبة 40 متقدمة 7 مراتب عن آخر تصنيف لها العام الماضي، وأكدت أنها الفنانة العربية الوحيدة المتواجدة في القائمة العالمية.

واحتفلت إليسا، بنفس الوقت بوصول أغنيتها الجديدة مع الفنان سعد لمجرد "من أول دقيقة"، إلى 250 مليون مشاهدة كما عبرت عن سعادتها بوصول أغنيتها بتمون لـ100 مليون مشاهدة التي طرحتها منذ 15عامًا، وكتبت إليسا عبر حسابها على تويتر، قائلة: "100 مليون لـ بتمون ومني إلكن ملايين ومليارات الحب".

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