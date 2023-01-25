شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد ومكان عزاء والد المطربة مى فاروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة مي فاروق عن موعد ومكان عزاء والدها، حيث سيكون بقاعة الرزاق بمسجد الشرطة بالشيخ زايد غدا الخميس الموافق 26 يناير من السادسة مساء إلى العاشرة.

وكانت شيعت جنازة فاروق إبراهيم والد المطربة مى فاروق اليوم الأربعاء بمسجد الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر ثم تحرك الجميع إلى مقابر الأسرة بأكتوبر، واقتصرت الجنازة على الأقارب وأصدقاء مى المقربين.

والد مى كان تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها للمستشفى، حيث عانى فى الفترة الأخيرة من متاعب صحية، إذ سبق أن نشرت المطربة صورة والدها وكتبت تعليقا عليها: "ده أبويا ده اللى ورثت منه كل حاجة حتى حلاوة صوته ده بقى طيبة الدنيا وأخلاق الدنيا حب الناس له مش عارفة أشرحه سماحة ونضافة الدنيا ده اللى بدعواته مكملة فى حياتى".