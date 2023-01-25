شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة السينمائيين تنعى المخرج سميح منسى وتعلن عن العزاء السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة، المخرج سميح منسي الذى رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء بعد صراع مع مرض القلب، عن عمر ناهز الـ63 عاما، حيث أصدرت النقابة بياناً جاء فيه:"ينعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل المخرج سميح منسي، ونحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان".

وأعلنت نقابة المهن السينمائية عن عزاء المخرج الراحل، يوم السبت المقبل الموافق 28 يناير بمسجد الحامدية الشاذلية في منطقة المهندسين.



نقابة السينمائيين تنعى المخرج سميح منسى

وأقام المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست "زينب عزيز" أمسية سينمائية في يونيو الماضي تم فيها الاحتفاء بالمخرج سميح منسى، ومشواره الفني.

وأشارت السيناريست زينب عزيز إلى البصمات المهمة التى وضعها سميح منسى بالسينما التسجيلية والروائية خلال مشواره الفنى الحافل، ومن أهم اعماله فيلم "للذاكرة وقائع" و"أوان البحر" وفيلم "واحد كابتشينو"، وكان آخر أفلامه التسجيلية فيلم "سيرة البطل الشعبى" من إنتاج المركز القومى للسينما، عمل كمخرج بالمركز القومى للسينما ثم شغل منصب مدير إدارة الأفلام التجريبية ثم مديرا لمركز الثقافة السينمائية ومدير عام للإدارات الإنتاجية بالمركز القومى للسينما.