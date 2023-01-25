كندة علوش تعلن اعتزال الفن لفترة لهذا السبب

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 يناير 2023 05:44 مساءً - أعلنت الفنانة كندة علوش ابتعادها عن المشاركة في أية أعمال فنية خلال الفترة المقبلة، وذلك لرغبتها في التفرغ لرعاية طفلها الصغير “كريم” الذي لم يكمل عامه الأول بعد .

قالت كندة علوش في مقابلة مع برنامج “The Insider بالعربي” حول أسباب اتخاذها لهذا القرار: “راح أكمل قعدتي شوية بالبيت لإن لسه كريم بيبي صغير ومحتاج وجودي” .

تابعت: “لحد ما أشوف الوقت صار بيسمح، بيجيني أعمال بحبها أحيانا بضطر أعتذر عنها بس وقت أحس إني بقدر أبعد شوية وأرجع إن شاء الله أقدم اعمال حلوة” .

أضافت: “وقت كانت حياة كنت بقدر اتفرغلها كل الوقت وبعطيها كل شئ، هو حبيبي بيكون شوية مظلوم لإنه لسه حياة بدها الاهتمام والتواجد والرعاية وما بدي ياها تغار مع إنها كتير بتحبه” .

وفي سياق آخر أعربت كندة علوش عن سعادتها بنجاح فيلم “The swimmers” الذي شاركت في بطولته وتصدره على منصة نتفليكس بنسبة مشاهدات عالية .

وأشارت كندة إلى أن هذا الفيلم ناقش قضية مهمة وهي قضية اللاجئين بشكل مقرب من ظروفهم ومشاكلهم وما يعيشونه .

كما عُرض لكندة علوش مؤخرًا فيلمها الجديد “نزوح” في مهرجان فينيسيا الدولي، والذي يتحدث عن السوريين قبل مرحلة اللجوء ومغادرتهم لوطنهم بسبب الحرب بها .