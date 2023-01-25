الموت يفجع الفنانة مي فاروق

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 يناير 2023 05:44 مساءً - أعلنت الفنانة مي فاروق وفاة والدها فاروق إبراهيم عطوة صباح اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض .

كتبت مي فاروق في منشور لها عبر حسابها على موقع “فيس بوك” معلنة خبر الوفاة: “أبويا مشي وسابني .. إنا لله وإنا إليه راجعون” .

وتابع المسئول عن حسابها في منشور آخر كاشفا عن موعد صلاة الجنازة: “ستقام صلاة الجنازة اليوم عقب صلاة الظهر بمسجد الحصري بالسادس من أكتوبر، وسنوافي حضراتكم بتفاصيل العزاء لاحقا .. نسألكم الدعاء” .

يذكر أن والد الفنانة مي فاروق كان قد تعرض مؤخرا لوعكة صحية نقل على إثرها للمستشفى في حالة حرجة، وطالبت مى من متابعيها بالدعاء لوالدها .

فقالت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”: “أرجوكم كلكم إدعوا لأبويا كتير، تعبان جدا واتنقل المستشفي .. ارجوكم ادعوله” .