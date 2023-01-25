شبه آمال ماهر.. جميلة عوض تدهش متابعيها في أحدث إطلالة – (صورة)

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 يناير 2023 05:44 مساءً - نشرت الفنانة الشابة جميلة عوض مجموعة من الصور الجديدة من إطلالتها التي حضرت بها حفل توزيع جوائز “joy awards“، ليلة السبت الموافق 21 يناير الجاري، بالمملكة العربية السعودية.

وعلقت “جميلة” على الصور قائلة: “مبسوطة جدا لوجودي في حدث ضخم ومشرف زي “joy awards”، وأكثر حاجة بسطتني استقبال الجمهور السعودي، شكرًا”.

إطلالة جميلة عوض

وظهرت جميلة عوض في الصور بإطلالة متميزة، مرتدية فستانا باللون اللبني طويل مكشوف الضهر ومرصع بالالماظ البراق، ومعتمدة علي الميكب الصاخب الذي تماشي مع لون فستانها وإنسدال خصلات شعرها الصفراء المموجة علي كتفيها.

الجمهور يشبهها بـ آمال ماهر

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي: “طالعة تشبهين آمال ماهر، قلبي، هفضل فخورة بيكي طول عمري، جميلة اسم على مسمى، حلوة أوي، بسم الله على قلبك القمر، أحلى واحدة في السعودية عن جد، رائعة، جميلة الجميلات الله يحميكي”.

حفل « joy awards»

وشهدت مدينة الرياض مساء ليلة السبت توزيع جوائز joy awards لنجوم مصر والعالم العربي، وشهد الحفل تواجدا فنيا ورياضيا وإعلاميا كبيرا.

وحضر حفل JOY AWARDS العديد من النجوم منهم: يسرا، ورانيا يوسف، رحمة أحمد، أميرة أديب، محمد عبدالرحمن توتا، علاء مرسي، محمد فراج، بسنت شوقي، سامر المصري، وياسمين صبري، الإعلامية وفاء الكيلاني، الإعلامي رامي رضوان، الإعلامية بوسي شلبي، محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس، رامز جلال، ريم مصطفى، روجينا، أشرف زكي، سيد رجب، شيرين رضا، شريف سلامة، سلمى أبو ضيف.

وشملت قائمة حضور الحفل عددا من النجوم الأجانب، منهم: الممثلة التركية ديميت أوزدمير، الممثلة الكولومبية صوفيا فيرغارا، والمخرج الأمريكي مايكل باي، وميل جيبسون، والممثل الهندي أميتاب باتشان، وإيسترا، وإنجين أكيوزيك.

جوائز joy awards

وتنافس على جائزة الفيلم المفضل في السينما الفنان أحمد حلمي، المخرج مروان حامد، المخرج بيتر ميمي، المنتج صادق الصباح.

بينما تنافس على جائزة أفضل ممثلة في السينما كل من النجمة منى زكي، منة شلبي، أسماء أبواليزيد، هند صبري، وأفضل ممثل في السينما يتنافس عليها النجوم أحمد عز، كريم عبدالعزيز، أحمد حلمي، تيم حسن.

وتنافس على جائزة أفضل أغنية للعام كل من ويجز، اليسا، أصالة، نانسي عجرم، سعد لمجرد، وينافس على جائزة أفضل مطربة في العام المطربة أنغام، نانسي عجرم، اليسا، أصالة.

وتنافس المطربون عمرو دياب، راشد الماجد، ماجد المهندس، عبدالمجيد عبدالله، على جائزة أفضل مطرب للعام الماضي، وأفضل مطرب صاعد .

وتنافس على جائزة أفضل لاعب في العام أشرف الحكيمي، محمد العويس، سالم الدوسري، يزيد الراجحي.

وتنافس على جائزة أفضل مسلسل باسل خياط، جمال سنان، جو بو عيد، منير الزعبي، عماد العنزي، وتتنافس على جائزة أفضل ممثلة للمسلسلات التلفزيونية كل من هند صبري، هدى حسين، نادين نسيب نجيم، إلهام على.

وتنافس على جائزة JOY AWARDS أفضل ممثل بالدراما التلفزيونية للعام الماضي النجم أحمد مكي ،باسل خياط، قصي خولي، ابراهيم الحجاج، وينافس على جوائز أفضل ممثلة بالدراما التلفزيونية صاعدة كل من رحمة أحمد، نور النبوي، مديحة أحمد، هيلدا ياسين.

جميلة عوض راقصة خلال فيلم «في عز الضهر»

وعلى الصعيد الفني، انتهت الفنانة جميلة عوض من تصوير آخر أعمالها السينمائية فيلم “في عز الضهر“، ويشاركها البطولة كل من النجم العالمي مينا مسعود، شرين رضا، بيومي فؤاد، محمود البزاوي.

وقالت جميلة، خلال تصريحات محلية، إنها تقدم في العمل شخصية جديدة ، حيث تقدم دور الراقصة، موضحة أنها بذلت مجهودا كبيرا في هذه الشخصية، وقامت بالتدريب على الرقص.

جدير بالذكر أن آخر أعمال جميلة عوض فيلم “المحكمة“، بطولة كل من فتحي عبد الوهاب، صلاح عبد الله، غادة عادل، صابرين، أحمد خالد صالح، أحمد داش.

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