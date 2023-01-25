كتب امير فتحي في الأربعاء 25 يناير 2023 05:44 مساءً - أصدر المكتب الإعلامي للفنان جورج وسوف بيانا كشف من خلاله عن عودته للعمل وحفلاته الغنائية في نهاية شهر فبراير المقبل .
وأشار البيان إلى أن الفنان جورج وسوف يقدم الشكر لكل من قدم له التعازي والمواساة في وفاة نجله “وديع” .
كما قدم سلطان الطرب الاعتذار عن المناسبات والمهرجانات والحفلات التي كان من المقرر أن يشارك بها في شهر يناير وفبراير .
جاء في البيان المنشور عبر حسابه على موقع “فيس بوك” :”صدر عن مكتب الفنان جورج وسوف البيان الآتي :يشكر الفنان جورج وسوف كل من واساه ووقف إلى جانبه في هذه المرحلة الأليمة” .
تابع: “ويعتذر عن إلغاء مشاركته في المناسبات والمهرجانات والحفلات التي كانت مقررة في شهر يناير وفبراير نظرا للظروف التي يمر بها” .
وأضاف حول استعداد جورج وسوف لتقديم أغنية عن نجله الراحل: “وبما أن الأغنية تبقى عند أبو وديع أصدق تعبير عن وجعه، سيكون له قبل كل شئ موعد مع أغنية لابنه الراحل وديع” .
استكمل: “على أن يعاود العمل وفق التزاماته مع نهاية فبراير، مقدراً محبيه ومتابعيه الذين غمروه بعاطفة نبيلة لن ينساها وطالباً من الله أن يُبعد هذه المصائب عن الجميع” .
وكان قد رحل وديع جورج وسوف عن عالمنا مساء الجمعة 6 يناير بعد تعرضه لأزمة صحية استدعت تواجده في العناية المركزة بإحدى المستشفيات في بيروت .
وذلك على خلفية خضوعه لعملية تكميم المعدة، والتي نتج عنها مضاعفات تسببت له في نزيف حاد وكان بحاجة إلى نقل دم إلا أن فصيلته فصيلة نادرة .
كانت هذه تفاصيل خبر جورج وسوف يصدر بيانا يكشف موقفه من العودة إلى الغناء بعد وفاة نجله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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