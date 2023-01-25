جورج وسوف يصدر بيانا يكشف موقفه من العودة إلى الغناء بعد وفاة نجله

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 يناير 2023 05:44 مساءً - أصدر المكتب الإعلامي للفنان جورج وسوف بيانا كشف من خلاله عن عودته للعمل وحفلاته الغنائية في نهاية شهر فبراير المقبل .

وأشار البيان إلى أن الفنان جورج وسوف يقدم الشكر لكل من قدم له التعازي والمواساة في وفاة نجله “وديع” .

كما قدم سلطان الطرب الاعتذار عن المناسبات والمهرجانات والحفلات التي كان من المقرر أن يشارك بها في شهر يناير وفبراير .

جاء في البيان المنشور عبر حسابه على موقع “فيس بوك” :”صدر عن مكتب الفنان جورج وسوف البيان الآتي :يشكر الفنان جورج وسوف كل من واساه ووقف إلى جانبه في هذه المرحلة الأليمة” .

تابع: “ويعتذر عن إلغاء مشاركته في المناسبات والمهرجانات والحفلات التي كانت مقررة في شهر يناير وفبراير نظرا للظروف التي يمر بها” .

وأضاف حول استعداد جورج وسوف لتقديم أغنية عن نجله الراحل: “وبما أن الأغنية تبقى عند أبو وديع أصدق تعبير عن وجعه، سيكون له قبل كل شئ موعد مع أغنية لابنه الراحل وديع” .

استكمل: “على أن يعاود العمل وفق التزاماته مع نهاية فبراير، مقدراً محبيه ومتابعيه الذين غمروه بعاطفة نبيلة لن ينساها وطالباً من الله أن يُبعد هذه المصائب عن الجميع” .

وكان قد رحل وديع جورج وسوف عن عالمنا مساء الجمعة 6 يناير بعد تعرضه لأزمة صحية استدعت تواجده في العناية المركزة بإحدى المستشفيات في بيروت .

وذلك على خلفية خضوعه لعملية تكميم المعدة، والتي نتج عنها مضاعفات تسببت له في نزيف حاد وكان بحاجة إلى نقل دم إلا أن فصيلته فصيلة نادرة .