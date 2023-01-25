شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان شريف إدريس يعلن وفاة المخرج سميح منسى بعد صراع مع المرض عن عمر 63 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى، منذ قليل، المخرج سميح منسى بعد صراع مع مرض القلب، عن عمر ناهز الـ63 عاما، وأعلن الممثل شريف إدريس وفاة المخرج الراحل عبر حسابه على "فيس بوك" حيث نشر صورة له، معلقا عليها: "وداعا الصديق المخرج الأستاذ سميح منسى.. إنا لله وإنا إليه راجعون".



سميح منسي

وأقام المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست "زينب عزيز" أمسية سينمائية في يونيو الماضي تم فيها الاحتفاء بالمخرج سميح منسى، ومشواره الفني.

وأشارت السيناريست زينب عزيز إلى البصمات المهمة التى وضعها سميح منسى بالسينما التسجيلية والروائية خلال مشواره الفنى الحافل، ومن أهم اعماله فيلم "للذاكرة وقائع" و"أوان البحر" ووفيلم "واحد كابتشينو" وكانا آخر أفلامه التسجيلية فيلم "سيرة البطل الشعبى" من إنتاج المركز القومى للسينما، عمل كمخرج بالمركز القومى للسينما ثم شغل منصب مدير إدارة الأفلام التجريبية ثم مديرا لمركز الثقافة السينمائية ومدير عام للإدارات الإنتاجية بالمركز القومى للسينما.