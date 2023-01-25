شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: جيريمي رينر كان يحاول إنقاذ ابن أخيه في حادث محراث الثلج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في تفاصيل جديدة في حادث الممثل العالمي جيريمي رينر يبدو أنه كان يحاول إنقاذ ابن أخيه عندما بدأت محراث الثلج في الانزلاق، وهو ما تسبب في إصابته في يوم رأس السنة الجديدة في ولاية نيفادا، ووفقا للديلى ميل حيث بدأت مركبة PistenBully snowcat التي يبلغ وزنها 14000 رطل في الانزلاق جانبًا بعد أن استخدمها نجم Avengers البالغ من العمر 52 عامًا لسحب شاحنة ابن أخيه من الثلج.

السيارة الضخمة ، التي تسير على مسارات ، انقلبت بالكامل على نجم هوليوود ، مسببه كسر في 30 عظمة ، ثم استمرت في السير على الطريق.

يعانى من كسور فى 30 عظمة

وكان قد كشف نجم "مارفل" الممثل العالمى جيريمي رينر، عن طبيعة الإصابات التى تعرض لها إثر حادث استخدامه كاسحة ثلوج في منزله بولاية نيفادا الأمريكية، يوم رأس السنة، حيث ظل أكثر من أسبوعين في المستشفى، بعد أن انقلبت عليه المركبة العملاقة التي يبلغ وزنها 6 أطنان أثناء كسحه الثلوج.

جيريمى يكشف تفاصيل إصابته ليلة رأس السنة

وأوضح جيريمي رينر، البالغ من العمر 52 عاما، أنه أصيب بكسور في أكثر من 30 عظمة في جسمه، وكتب الممثل المرشح لجوائز أوسكار على صفحته الخاصة بموقع "إنستجرام": "ستصلح هذه العظام المكسورة البالغ عددها 30 عظمة وستنمو أقوى من ذي قبل، تماما كما يتعمق الحب والعلاقة مع العائلة والأصدقاء".



محراث الثلج

ونشر صورة يظهر فيها مستلقيًا على سرير طبي ويداه على صدره، بينما كان رجل يرفع ساقه المثنية عند الركبة، وكتب رينر: "التدريبات الصباحية والقرارات كلها تغيرت خلال رأس السنة غير العادي هذا".

وتعرض رينر للإصابات أثناء محاولته الصعود إلى كاسحة الثلوج لإيقافها، وحينها تم إجلاؤه بمروحية، ونشر لاحقا صورة "سيلفي" من سريره في المستشفى، تُظهر كدمات شديدة على وجهه، وقال مسؤولون بعد وقت قصير من الحادث، إنه لم يكن هناك ما يشير إلى تناول رينر المخدرات أو الكحول قبل الحادثة.