شكرا لقرائتكم خبر عن السوبرانو المصرية فاطمة سعيد عن تكريم الرئيس السيسى: "فخر ليا بأن بلدى بتكرمنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت السوبرانو المصرية العالمية فاطمة سعيد عن سعادتها وفخرها لتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى لها، مضيفة: "مغنيين الأوبرا فى مصر مش كتير فالتكريم حاجة كبيرة وفخر ليا برة مصر بأن بلدى بتكرمنى، كما أن تكريم المجلس القومى للمرأة بفتخر بيه، وفخر إن أمثل المرأة المصرية والعربية وبحس إني سفيرة لبلدي في كل حتة.. أنا مصرية جدا من جوة.. أى تكريم بيجي من البلد كان حاجة أثرت فيها جدا وبسطتني جدا".

وكشفت فاطمة سعيد، في لقاء حصرى ببرنامج "السفيرة عزيزة" مع الإعلامية جاسمين طه، على قناة dmc: عن موقف طريف وصعب تعرضت له على المسرح: فاكرة مرة كنت بغنى أوبرا سندريلا، فبذرة يوسفي وقفت في زورى ومعرفش مخي قالي هركن البذرة في المكان اللى موجودة فيه واتحكم في نفسي بطريقة تخرج الهواء من القصبة الهوائية وصوتي ميتغيرش علشان البذرة متحركتش".

عن أكثر الشخصيات التى تحب الاستماع إلى نقدها، قالت "أكتر شخص بحب اسمع نقده هو أختى لأن ودانها الموسيقية خطيرة.. وأكتر حفلات بحبها اللى بيحضرها 40 شخص للتفاعل مع الجمهور بستمتع بيها أكتر من الحفلات اللى فيها 2000 شخص".