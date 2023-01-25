شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر.. خرج من العناية المركزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور عاطف إمام عميد معهد الموسيقى العربية الأسبق تطورات الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر بعد الأزمة التي تعرض لها الأيام الماضية، مشيرًا أنه في حالة تحسن وتم نقله إلى غرفة عادية بعد بقائه فترة في العناية المركزة.

ونشر عاطف إمام صورة تجمعه بحلمي بكر من داخل المستشفى، معلقا عليها: "الآن وبعد انتقال الموسيقار الكبير حلمي بكر من العناية المركزة إلى غرفة بالمستشفى الحمد لله صحته بحالة جيدة وتمنياتي لسيادته بالشفاء العاجل ان شاء الله".



حلمي بكر

كشف الدكتور محمد عبد الله، عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، لـ"الخليج 365"، أن الموسيقار حلمي بكر دخل المستشفى حيث كان يعانى من مشكلة احتباس للمياه فى الجسم ومشاكل فى الكلى وارتفاع لمستوى السكر في الجسم.

وكان الدكتور محمد عبد الله قال إن الموسيقار حلمي بكر حالته حاليا مستقرة، والأطباء استطاعوا إعادة مستوى السكر لمستواه الطبيعى، وعلاج مشكلة احتباس المياه، وأن النقابة تتابع حالته عن كثب.

وطمأن مؤخرا الفنان حلمى عبد الباقى، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، الجمهور على الحالة الصحية للموسيقار حلمى بكر قائلا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الحمد لله حالته مستقرة وأتواصل معاه طول الوقت، وأتمنى من الله أن يشفيه ويقومه بالسلامة".