شكرا لقرائتكم خبر عن محطات مهمة فى ذكرى ميلاد المخرج يوسف شاهين .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأربعاء ذكرى ميلاد المخرج يوسف شاهين الذى قدم أعمال في تاريخ السينما المصرية، مازالت تاركة بصمة مع الجمهور، نظرا لاختلافه وبساطة أدائه .

"يوسف جبرائيل شاهين"، ولد لأسرة من الطبقة الوسطى، فى 25 يناير 1926 فى مدينة الإسكندرية لأب لبنانى كاثوليكى من شرق لبنان فى مدينة زحلة وأم من أصول يونانية هاجرت أسرته إلى مصر فى وكمعظم الأسر التى عاشت فى الإسكندرية فى تلك الفترة فقد كان هناك عدة لغات يتم التحدث بها فى بيت يوسف شاهين، انتقل إلى الولايات المتحدة وأمضى سنتين فى معهد پاسادينا المسرحى (پاسادينا پلاى هاوس - Pasadena Play House) يدرس فنون المسرح.

قدم شاهين على مدار تاريخه 37 فيلما سينمائيا، لعل أبرزها "صراع فى الوادى، صراع فى المينا، باب الحديد، بياع الخواتم، الناصر صلاح الدين، عودة الابن الضال، إسكندرية ليه، إسكندرية كمان وكمان، المصير، المهاجر، سكون حنصور، إسكندرية نيويورك وهى فوضى"، الذى كانت آخر أعماله فى السينما، كما أخرج 5 أفلام قصيرة هى: "خطوة، القاهرة منورة بأهلها، انطلاق، سلوى وعيد الميرون"

حصل شاهين على العديد من الجوائز، منها التانيت الذهبية من أيام قرطاج السينمائية عن فيلم "الاختيار" عام 1970، الدب الفضى من مهرجان برلين السينمائى عن فيلم "إسكندرية ليه؟" عام 1979، أفضل تصوير من مهرجان القاهرة السينمائى عن فيلم "إسكندرية كمان وكمان" عام 1989، جائزة مهرجان أميان السينمائى الدولى عن فيلم المصير عام 1997 وأيضا الإنجاز العام من مهرجان كان السينمائى عن نفس الفيلم وفى نفس العام، جائزة "فرنسوا كاليه" من مهرجان كان السينمائى عن فيلم الآخر عام 1999، وجائزة اليونيسكو من مهرجان فينيسيا السينمائى عن فيلم «11/9/2001» عام 2003.