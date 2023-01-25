شكرا لقرائتكم خبر عن العوضي يحتفل بعيد ميلاد ياسمين عبد العزيز فى كواليس "ضرب نار" .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم أحمد العوضى بعيد ميلاد زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز فى كواليس تصوير مسلسلها الجديد "ضرب نار"، حيث ظهر الثنائى أمام "تورتة" ضخمة تحمل العديد من صور ياسمين.



عوضى وياسمين

كما ظهرا العوضى وياسمين بملابس شخصياتهم فى المسلسل الذى يجمعهما من جديد، وظهر أيضا فى الاحتفال عدد من فريق عمل المسلسل واللذين شاركوا ياسمين الاحتفال.



ياسمين عبد العزيز مع زوجها العوضى

بوست العوضى لياسمين

وكانت قد احتفلت النجمة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها من خلال فيديو كوميدى على "إنستجرام"، فيما حرص الفنان أحمد العوضى على تهنئة زوجته بعيد ميلادها، حيث كتب لها: "كل سنة وانتى طيبة يا حبيبتي.. العمر كله فى نجاح وصحة ودايما مبسوطة"، وذلك عبر حسابه بموقع فيس بوك.



تورتة عيد الميلاد

تصوير مسلسل ضرب نار

وفى سياق متصل تصور مسلسلها ضرب نار من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج سينرجى، ويشارك فى بطولة المسلسل النجم أحمد العوضى، والذى يعد ثالث تعاون درامى بينهما، بعدما قدما سويا مسلسلات "لآخر نفس" ومسلسل "اللى مالوش كبير" العام قبل الماضى.

وتختار ياسمين أسماء شخصياتها بعناية فائقة، فعلى سبيل المثال اختارت اسم "غالية" فى مسلسل ونحب تانى ليه والذى حقق نجاحاً باهراً فى رمضان 2020، كما اختارت اسم "غزل" فى مسلسل "اللى مالوش كبير" والذى عرض العام قبل الماضى، ولاقى صدى كبيرًا وواسعًا والتصق إفيه "وحش الكون" بها.

واختارت ياسمين عبد العزيز اسم "مهرة" وهو اسم شخصيتها فى مسلسل "ضرب نار" المقرر عرضه فى رمضان المقبل، وهو العمل المنتظر، خاصة أنها كونت ثنائيا ناجحًا مع أحمد العوضى وأصبح الجمهور ينتظر أعمالهما سويا.

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته سهير المرشدى، ماجد المصرى وهدى الإتربى، إيمان السيد، بدرية طلبة.