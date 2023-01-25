على نهج أصالة.. نرمين الفقي تثير التساؤلات حول خضوعها للتجميل بسبب خسارتها للوزن وظهورها وكأنها فتاة عشرينية.. شاهد شكلها الآن!

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 يناير 2023 03:50 مساءً - أثارت الفنانة المصرية نرمين الفقي، حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد نشرها صورة حديثة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

وظهرت نرمين الفقي، بنحافة ملحوظة خلال الصورة وبملامح مختلفة وكأنها فتاة عشرينية، و ارتدت نرمين فستاناً أخضر، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة، وطبّقت مكياجاً ناعماً أبرز جمال ملامحها،

وأثارت “الفقي” العديد من التساؤلات حول سبب فقدانها للكثير من وزنها وهل خضعت لعمليات التجميل على نهج العديد من النجمات في الفترة الأخيرة واللاتي من أبرزهن “أصالة” مما جعلها تظهر بهذا الشكل المختلف.

هل خضعت لعملية تجميل؟

وكشف مصدر مقرب من نرمين الفقي في تصريحات صحفية، أن الأخبار التي تم تداولها عن إجرائها عملية تجميل غير صحيحة، مؤكداً أن السبب في ظهورها بهذا الشكل هو زاوية التصوير التي أُخذت من الجانب، ما أظهرها بجسم أنحف مما هو في الواقع.

وأضاف المصدر ،أن نرمين الفقي هي فنانة تحرص على الرياضة، وهو ما يُظهرها بجسم رشيق في كل صورها.

نبذة عن نرمين الفقي

نرمين الفقى بدأت حياتها الفنّية في عالم الإعلانات بعد أن اكتشفها طلعت يوحنا مع بداية التسعينات كممثلة إعلانات، ثم انتقلت بعد ذلك للتمثيل، والأعمال الدرامية تحديدا، ففي أواخر التسعينات شاركت في مسلسل “حياة الجوهرى” مع الفنانة يسرا، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وقتها.

وبعد نجاح المسلسل توالت عليها العروض الفنية، لتقدم نرمين الفقي بعدها العديد من الأعمال ومن أبرزها: “رد قلبي، بنات عمري، للثروة حسابات أخرى”، وتلتها بأعمال “ولم تنس أنها امرأة” و”الفسطاط” و”فلاح في بلاط صاحبة الجلالة” و”امرأة في شق الثعبان” و”أحلامنا الحلوة” و”حكاوي طرح البحر”.

وغابت نرمين الفقي بعد ذلك عن الساحة الفنية عدة سنوات، وكشفت في اكثر من لقاء لها أن فترة غيابها، لم يكن بإرادتها، وإنما لأكثر من سبب أولها مرض والدتها، وتزامن مع ذلك أحداث الثورة وتفضيلها للانتقال من منزلها لتكون أقرب لعائلتها فى ذلك الوقت، بالإضافة لعدم عرض أعمال قوية عليها فى تلك الفترة.

وفي عام ٢٠١٤ عادت من جديد الفنانة نرمين الفقي للساحة الفنية وذلك من خلال مسلسل “جبل الحلال” للنجم الراحل محمود عبد العزيز، وتقدم بعد ذلك أيضا مسلسل “أبو العروسة” والذي حقق نجاحا كبيرا، وتعود نرمين الفقي بقوة من خلاله للساحة الفنية مجددا.

نرمين الفقي أشهر عازبات الوسط الفني وسر تأخر زواجها

أشهر عزباء هي نرمين الفقي في الوسط الفني المصري، من الفنانات القليلات اللواتي لم يتزوجن، وكشفت في لقاء إعلامي سابق عن عدم ممانعتها في الزواج من الرجل المناسب ولكن بشروط.

وأكدت نرمين الفقي أنها غير قلقة من تأخر الزواج، مشيرة إلى أنها كانت تنعم بالونس مع والدتها ولم يكن لديها الوقت الكافي للتفكير في الأمر بالإضافة إلى تزمت والدتها في اختيار العريس المناسب.

وأضافت نرمين: “قد ما ماما ماكنت عاوزة تشوف ولادي لكن في ذات الوقت كان عندها مشكلة بسبب تجربتها مع الانفصال فكانت طول الوقت تفصص العريس من باب خوفها عليا زيادة عن اللزوم.. خوف الأم كان زيادة ورغم ذلك كان نفسها تشوفني مرتبطة وعندي حياة لكن في نفس الوقت كانت بتخاف عليا جداً”.

آخر أعمال نرمين الفقي:

من ناحية أخرى، شاركت الفنانة نرمين الفقي بالجزء السادس من مسلسل “الكبير أوي” الذي يخوض بطولته الفنان أحمد مكي، ويعرض حاليًا في موسم دراما رمضان 2022 على قناة “ON”، تظهر بالعمل في دور رئيسة عصابة، ويلجأ إليها أحمد مكي ولكنها ترفض التعامل معه.

مسلسل “الكبير أوي” عاد في رمضان 2022 بالجزء السادس، بعد 6 سنوات من عرض الموسم الخامس، بطولة النجم أحمد مكي، وبمشاركة معظم نجوم الأجزاء السابقة مثل بيومي فؤاد وهشام إسماعيل ومحمد سلام وليلى عز العرب وغيرهم، ومن إخراج أحمد الجندي.

وشاركت الفنانة نيرمين الفقى فى مسلسل “أبو العروسة” الموسم الثالث الذى أنتهى قبل أيام على قناة dmc، ويكتبه ويخرجه هانى كمال، وشارك في بطولة الجزئين الأول والثانى سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، رانيا فريد شوقى، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، كوكى مجدى، نانسى صلاح، ندا عادل، وكتبهما هاني كمال، وإخراجهما كمال منصور.

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