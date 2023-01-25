نادين نسيب نجيم تتحدث للمرة الأولى عن خطيبها وسبب تأجيل حفل زفافهما

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 يناير 2023 03:50 مساءً - تحدثت الفنانة نادين نسيب نجيم وللمرة الأولى عن خطيبها وطبيعة العلاقة بينهما، كاشفة عن سبب تأجيل حفل زفافهما .

قالت نادين نسيب بنجيم في مقابلة مع برنامج “MBC Trending” على هامش حضورها لحفل توزيع جوائز Joy Awards إنها لم تحدد بعد موعد إقامة حفل زفافها وذلك لانشغالها في الفترة الحالية بعددمن الاعمال التي يجب عليها إنهائها .

تابعت عن خطيبها واختيارها له: “طبيعي الواحد بعد ما بيمر بمرحلة صعبة لازم ياخد نفس واستراحة طويلة وياخد وقته .. بقوله شكرا على وقفته جنبي بمواقف كتير صعبة وإنه موقع ثقة وأهم شئ الثقة وأنا بثق فيه كتير” .

يذكر أن الفنانة نادين نسيب نجيم حصلت على جائزة الفنانة المفضلة في فئة المسلسلات، كما فاز مسلسلها “صالون زهرة” بجائزة أفضل مسلسل ضمن جوائز حفل Joy Awards .

وكان قد أقيم حفل توزيع جوائز Joy Awards يوم السبت الماضي 21 يناير في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية .