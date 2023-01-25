شكرا لقرائتكم خبر عن تشيع جنازة والد مى فاروق الى مثواه الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنتهت منذ قليل صلاة الجنازة عى الحاج فاروق إبراهيم والد المطربة مى فاروق بمسجد الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر ثم تحرك الجميع إلى مقابر الاسرة بأكتوبر واقتصرت الجنازة على الأقارب وأصدقاء مى المقربين ورغم الحزن الشديد التي كانت فيه المطربة الا انها كانت متمالكة

وتوفى والد مى فاروق صباح اليوم الأربعاء، وكانت مى كتبت عبر حسابها بموقع فيس بوك "أبويا سابنى ومشى.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن والد مى بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها للمستشفى، وطالبت مى فاروق متابعيها بالدعاء لوالدها، حيث كتبت على حسابها لموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "أرجوكم كلكم إدعوا لأبويا كتير تعبان جدا واتنقل المستشفي ارجوكم ادعوا له"، وتفاعل أصدقائها ومتابعيها مع المنشور وتمنوا له الشفاء العاجل.

وعانى والد مى فاروق فى الفترة الأخيرة من متاعب صحية، إذ سبق أن نشرت المطربة صورة والدها وكتبت تعليقا عليها: ده أبويا ده اللى ورثت منه كل حاجة حتى حلاوة صوته ده بقى طيبة الدنيا وأخلاق الدنيا حب الناس له مش عارفة أشرحه سماحة ونضافة الدنيا ده اللى بدعواته مكملة فى حياتى. وسبق أن وجهت المطربة مي فاروق عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك نداء إلى جمهورها بالدعاء لوالدها لمعانته وقت مرضه وقالت: إلى هذه اللحظة لسه حالة والدى حرجة منتظرين من ربنا فرجه وكرمه عليه وعلينا، أصعب أيام بتمر عليا في حياتي أبويا قصاد عيني عاجزة إني أساعده بحاجة غير الدعاء أرجوكم فى هذه الليله الكريمة المباركة أول ليلة من شهر رجب لو بتحبوني لو كنت سبب ولو للحظه في سعادة ولو فرد منكم أرجوكم كثفوا له الدعاء هو في أمس الحاجه له.



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