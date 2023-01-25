شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف يعبر عن أحزانه بعد وفاة ابنه فى أغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان جورج وسوف على تقديم الشكر والعرفان إلى كل من واساه الفترة الماضية فى وفاة ابنه وديع، مشيرًا أنه سيقوم بتجهيز أغنية خاصة لابنه نظرًا إلى أن الأغنية هي أصدق تعبير عن وجعه، وذلك حسب البيان الصادر عنه.

وقال البيان: "يشكر الفنان جورج وسوف كل من واساه ووقف الى جانبه في هذه المرحلة الأليمة ويعتذر عن إلغاء مشاركته في المناسبات والمهرجانات والحفلات التي كانت مقررة في شهر يناير وفبراير نظرا للظروف التي يمر بها".

وكشف البيان عن موعد عودة جورج وسوف إلى أعماله الفنية مجددًا، حيث أوضح: "وبما إن الأغنية تبقى عند أبو وديع أصدق تعبير عن وجعه، سيكون له قبل كل شئ موعد مع أغنية لابنه الراحل وديع، على أن يعاود العمل وفق التزاماته مع نهاية فبراير مقدراً محبيه ومتابعيه الذين غمروه بعاطفة نبيلة لن ينساها وطالباً من الله ان يُبعد هذه المصائب عن الجميع".



جورج وسوف

وتوفى وديع جورج وسوف، ابن الفنان الكبير جورج وسوف، الجمعة قبل الماضية، بعد أزمة صحية تعرض لها جراء مضاعفات عملية "تكميم المعدة" التى أجراها مؤخرًا، وحرص عدد كبير من الفنانين على مواساته والوقوف إلى جانبه في مصابه الأليم.

حيث كتبت إليسا على صفحتها: "الفرقة صعبة كتير، يا رب حكمتك أكبر، بس الفراق بيوجّع كتير والمصيبة كبيرة. قلبى معك أبو وديع حامل اسم ابنك كل عمرك وهلق حامل وجع فراقو. الله يعطيك القوة".

وكتبت كارول سماحة: "مش قادرة صدق شو هالخبر الحزين وديع جورج وسوف صار بين إيديك يا رب الله يصبر أمك وبيك وإخواتك على كسرة قلبن عليك"، كما نعاه النجم وليد توفيق.