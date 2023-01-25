شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقار ريتشارد كلايدرمان لـ الخليج 365:موسيقى Titanic أهم مراحل حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر الموسيقار العالمى الفرنسى ريتشارد كلايدرمان، إلى مصر لإحياء حفل موسيقى خيرى ليكون الحفل الثالث له فى مصر، حيث سبق وقدم حفل عام 2020، كما أقام حفلا موسيقيا خاصا فى عام 2016 بمصر احتفالا بمرور 40 عاما على حياته المهنية.



ريتشارد كلايدرمان

- لا أعرف الكثير عن الموسيقى المصرية ولكن أحب أغنية داليدا «حلوة يا بلدى».. ووالدى مصدر إلهامى وابنتى مغنية جيدة

حضر الموسيقار العالمى الفرنسى ريتشارد كلايدرمان، إلى مصر لإحياء حفل موسيقى خيرى ليكون الحفل الثالث له فى مصر، حيث سبق وقدم حفلا عام 2020، كما أقام حفلا موسيقيا خاصا فى عام 2016 بمصر احتفالا بمرور 40 عاما على حياته المهنية.

«كلايدرمان» اشتهر بلقب أمير الرومانسية، بعدما أطلقت عليه سيدة أمريكا الأولى السابقة نانسى ريجان، هذا اللقب، زوجة رونالد ريجان الرئيس الأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، لما تميز به من تسجيل عدد من المقطوعات الموسيقية الرومانسية الشهيرة على مستوى العالم، ومن بينها موسيقى فيلم titanic، ومقطوعة love story، والعديد من المقطوعات الفنية الأشهر على مستوى العالم، ويعد «كلايدرمان» من أنجح الموسيقيين على مستوى العالم فى مجاله، حيث وصل حجم مبيعات أسطواناته إلى أكثر من 150 مليون أسطوانة فيما يزيد على 40 دولة على مستوى العالم، كما يعد أحد أساطير عزف البيانو عالميا، كما أن لديه 267 ألبوما ذهبيا و70 ألبوما بلاتينيا.

«الخليج 365» حاورت الموسيقار العالمى الفرنسى ريتشارد كلايدرمان.. وإليكم نص الحوار:

من كان مصدر إلهامك من عائلتك قبل أن تكون عازف بيانو؟ وهل لدى أى من أطفالك نفس موهبتك؟

لقد كان والدى مصدر إلهامى، خاصة أنه كان يعزف على البيانو وأردت أن أفعل ما كان يفعله، وكان هذا هو مصدر إلهامى كرجل وكمدرس وعازف بيانو.

أما بالنسبة لأطفالى، ابنتى مغنية جيدة جدا لكنها لم تبدأ فى تقديم الأغانى بشكل احترافى وعندما كان ابنى صغيرا أصبح عازف طبول ولكن بعد ذلك أصبح مشغولا جدا بدراسته فى الجامعة لدرجة أنه اضطر إلى التخلى عنها، والآن هو مدير مالى، لذلك لم يتمكن من عزف الموسيقى بشكل احترافى.



ريتشارد كلايدرمان

قريبا سيحتفل العالم بالذكرى الخامسة والعشرين لفيلم Titanic.. حدثنا عن الفيلم وموسيقاك؟

منذ طرح فيلم Titanic فى عام 1997، وأنا مغرم بالموسيقى التى قدمتها به، ومنذ هذا الوقت ما زلت أعزف فى حفلاتى الموسيقية مجموعة من أشهر الأغانى الموسيقية من هذا الفيلم خاصة، فكرة فيلم Titanicوالموسيقى كانت رائعة، وعندما يستمع الناس إلى الموسيقى يتذكرون الفيلم، وأشعر أنهم يصبحون عاطفيين للغاية أثناء استماعهم للأغانى، وأشعر وكأنهم يشاهدون الفيلم فى حينها.

ما هى المقطوعة الموسيقية الأقرب إلى قلبك من كل معزوفاتك؟

فى الحقيقة لا توجد أغنية واحدة أقرب إلى قلبى، ويختلف قرب كل واحدة منها حسب اللحظة، كما أننى أعتمد على أى وقت من السنة، أقوم فيه بتقديم الحفلة، وعلى سبيل المثال، قبل بضعة أسابيع كنت أفكر فى أغنية لختام إحدى حفلاتى، وقررت فى حينها أن من الجيد لعب أغنية Time To Say Goodbye التى كنت ألعبها منذ نحو 10 إلى 15 عاما، ولهذا كانت هذه هى اللحظة الأقرب إلى قلبى.

ما رأيك فى الموسيقى المصرية؟

لا أعرف الكثير عن الموسيقى المصرية، ولكن هناك أغنية مصرية أحبها، وهى أغنية «حلوة يا بلدى»، التى غنتها المطربة المصرية الفرنسية داليدا، وقد قمت بترجمتها مع عازف بيانو أردنى يدعى زاده ديرانى.