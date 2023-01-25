شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف شاهين يكشف فى لقاء نادر أقرب المخرجين إلى قلبه .. فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الأربعاء ذكرى ميلاد المخرج يوسف شاهين الذى قدم أعمال في تاريخ السينما المصرية، مازالت تاركة بصمة مع الجمهور، نظرا لاختلافه وبساطة أدائه، وبمناسبة ذكراه نعرض لقاء أجراه الراحل، مع الإعلامية إنجى على، حيث كانت الحلقة احتفالا بعيد ميلاده الـ75.

وقال شاهين خلال الفيديو، إنه رغم تقدمه فى العمر، إلا أنه ما زال لا يستطيع التوقف عن العمل الدؤوب، بل ظل على شقاوته، رغم العمر والمرض، ولكنى أظل أخبر الجميع أنى أصغر منهم.

وأضاف: أكثر من أعتبرهم أبنائى وأقربهم لقلبى على بدر خان ونادر جلال وكنت أعتبرهم مكملين لى وليس مجرد مساعدين.

يذكر أن يوسف شاهين واحد من أشهر مخرج سينمائى مصرى ذو شهرة عالمية، معروف بأعماله المثيرة للجدل، وبرباعيته السينمائية التى تتناول سيرته الذاتية (إسكندرية... ليه؟ - حدوتة مصرية - إسكندرية كمان وكمان - إسكندرية - نيويورك).

"يوسف جبرائيل شاهين"، ولد لأسرة من الطبقة الوسطى، فى 25 يناير 1926 فى مدينة الإسكندرية لأب لبنانى كاثوليكى من شرق لبنان فى مدينة زحلة وأم من أصول يونانية هاجرت أسرته إلى مصر فى وكمعظم الأسر التى عاشت فى الإسكندرية فى تلك الفترة فقد كان هناك عدة لغات يتم التحدث بها فى بيت يوسف شاهين، انتقل إلى الولايات المتحدة وأمضى سنتين فى معهد پاسادينا المسرحى (پاسادينا پلاى هاوس - Pasadena Play House) يدرس فنون المسرح.