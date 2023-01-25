شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور جديد لـ بروس ويليس وسط معركته مع فقدان القدرة على الكلام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم العالمي بروس ويليس برفقة عدد من أصدقائه في لوس أنجلوس وسط معركته مع المرض وفقدانه القدرة على الكلام، فالممثل المتقاعد البالغ من العمر 67 عامًا الذي ينتظر حفيدة الأول من ابنته رومر ظهر تحت أشعة الشمس عندما خرج لتناول الطعام ومشروب أخضر طازج، حسبما نشر موقع الديلي ميل

وانسحب أيقونة هوليود من التمثيل في وقت سابق من هذا العام حيث بدأ معركته مع المرض الذي تسبب في تدهور قدراته اللغوية.

وفي الشهر الماضي، علم بروس أنه سيكون جدًا لابنته البالغة من العمر 34 عامًا ، وحيث أعلنت رومر حملها من صديقها ريتشارد توماس.



النجم برفقة اصدقائه

وأعلنت والدتها النجمة العالمية ديمي مور ، 60 عامًا ، عن الأخبار من خلال السوشيال ميديا مع تعليق : "أدخل حقبة جدتي المزعجة"، كما شاركت زوجة بروس ، إيما هيمنج ، منشورًا لطيفًا ، حيث كتبت: "أخبار الأطفال هي أخبار سعيدة !!! تهانينا.. نحن سعداء هنا "سيكون هذا أول حفيد لديمي وبروس، وهم أيضًا أبوين لابنتيه طلولة ، 28 سنة ، وسكاوت ، 31 عامًا.

بروس ويليس ينفى بيعه وجهه مع شركة متطورة روسية

وعلي جانب آخر نفى الممثل العالمى بروس ويليس التقارير التى أفادت أنه رخص استخدام صورته لشركة deepfake، بعد إعلانه رسميًا عن تقاعده فى وقت سابق من العام الجارى، وذلك بعد التقرير الذى نشره موقع ديلى ميل، والذى أكد على بيع صورته ليتم استخدامها من قبل الشركة الروسية المتخصصة فى تحسين المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعى، بعد مدة من تشخيص فقدان القدرة على الكلام.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع nme تم الإعلان عن حالة الممثل في مارس الماضى، عندما تم نشر بيان يؤكد خبر الإصابة، مع الخبر الذى يفيد أن ويليس سيتقاعد من صناعة السينما بعد 44 عامًا.



بروس وابنته والدتها ديمي مور

ومن ثم زعمت صحيفة ديلي ميل أن صورة رقمية لـ ويليس تم ترخيصها للاستخدام في مشاريع الأفلام المستقبلية، ومن ثم نفى متحدث مقرب من ويليس الأمر، قائلاً لـ بي بي سي أن ويليس ليس لديه "شراكة أو اتفاقية" مع deepfake، وهو ادعاء كاذب.

كان ويليس وشركة deepfake قد دخلا فى شراكة خلال العام الماضى، وذلك لاستخدام شبكة عصبية مدربة على أصول من أدواره فى Die Hard and Fifth Element، طور المبتدئ التكنولوجى شكل رقمى لـ ويليس فى سن أصغر.

وصرح ويليس فى حينها قائلا: "لقد أحببت دقة شخصيتى، وكانت هذه فرصة رائعة بالنسبة لي للعودة بالزمن إلى الوراء، مع ظهور التكنولوجيا الحديثة يمكنني التواصل والعمل والمشاركة في التصوير، حتى لو كنت في قارة أخرى، وتعد هذه تجربة جديدة ومثيرة للاهتمام بالنسبة لي، وأنا ممتن لفريقنا".

في بيان تمت مشاركته مع بي بي سي، قال ممثل deepfake عن الاتفاقية مع ويليس قائلا "منحنا الممثل العالمى موافقته والكثير من المعلومات لصنع توأمه الرقمي، لكنه لم يبيع حقوق استخدام صورته في أي مشاريع أخرى".