شكرا لقرائتكم خبر عن 39 عاما على عرض فيلم "الفرن" ومشهد عادل أدهم ويونس شلبى مازال حاضرا بقوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم 39 عاما على عرض فيلم "الفرن" الذي طرح فى 23 يناير 1984، والفيلم ما زال محفورا في ذاكرة المشاهدين ولا يملون من مشاهدة الفيلم مرات عديدة وإعادته على مر السنوات وخصوصا المشهد الكوميدى بين النجمان عادل أدهم ويونس شلبى وفيلم "الفرن" من بطولة يونس شلبى، عادل أدهم، عبد المنعم إبراهيم، معالى زايد، وتأليف أحمد عبد السلام وإخراج إبراهيم عفيفى.

مشهدا من فيلم "الفرن" ليونس شلبى وعادل أدهم، حيث طالبه الأخير بالذهاب من المكان، بينما تمسك يونس وتشبث بحقه، فقال له عادل أدهم: "الحق ولا الباطل اللى يمشى، يا واد"، فرد يونس شلبى: "الحق طبعا يا معلم" فقال أدهم: "طب يبقى تمشى ياض".

وتدور أحداث الفيلم، عندما توصي فوزية ابنها عوض بالبحث عن المعلم داغر لاسترداد حق أبيه، يمتلك داغر فرنًا يعاونه على إدارته صابر ويسيطر على أهل الحي بجبروته، يطمع في اغتصاب طعمة ابنة صابر ليلة زفافها، لكنه يفشل وتطلق من زوجها الذي لا يتمكن من حمايته يعمل عوض بالفرن ويحب طعمة ويطلعها على سره ويتفقان على التعاون ضد داغر.

ومن المشاهد الكوميدية في الفيلم، التي مازالت في ذاكرة المشاهدين، عندما طالب عادل أدهم من يونس شلبى مغادرة المكان، بينما تمسك يونس وتشبث بحقه، فقال له عادل أدهم: "الحق ولا الباطل اللى يمشى، يا واد"، فرد يونس شلبى: "الحق طبعا يا معلم" فقال أدهم: "طب يبقى تمشى ياض".

والمشهد بين عادل أدهم و يونس شلبى، رغم مرور السنوات الا أن نجوم وقتنا الحالي يحبون تقليد المشهد على حساباتهم وشارك كل من الفنان كريم محمود عبد العزيزومحمد محمود عبد العزيز وهشام ماجد وشيكو، بتقليد مشهد فى فيلم الفرن، وقاموا بنشره عبر حساباتهم إنستجرام، بينما أشاد الجمهور بتقليدهم الأداء.