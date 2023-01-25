مربوحة تخطف عدسات المصورين إليها بفستان عاري الكتفين في Joy Awards.. والجمهور: “40% ليكرا”

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 يناير 2023 02:47 مساءً - شاركت الفنانة رحمة أحمد جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بصورة جديدة لها أثناء تواجدها في حفل توزيع الجوائز joy awards.

تألقت رحمة المعروفة وسط الجمهور باسم مربوحة بفستان أنيق من اللون الأسود عاري الكتفين، وتركت شعرها منسدلا بطريقة بسيطة وناعمة، واختارت لوك مكياج أنيق ومميز نال إعجاب الجميع.

تفاعل جمهور رحمة أحمد مع إطلالتها وأبدوا إعجابهم بجمالها وأناقتها، وأكد الكثير منهم أن اختيارها لهذا اللوك كان مميز للغاية، بينما مازحها البعض وأضافوا تعليق قالوا فيه: “40% ليكرا”، “الكبير عنده علم بالفستان ده”.

رحمة أحمد في joy awards

وحرصت الفنانة المصرية رحمة أحمد على حضور فعاليات حفل توزيع جوائز JOY AWARDS، المقام في الرياض بالسعودية، وكانت مرشحة للفوز بجائزة (أفضل ممثلة صاعدة) عن فئة المسلسلات.

وحضر حفل JOY AWARDS العديد من النجوم منهم: يسرا، ورانيا يوسف، رحمة أحمد، أميرة أديب، محمد عبدالرحمن توتا، علاء مرسي، محمد فراج، بسنت شوقي، سامر المصري، وياسمين صبري، الإعلامية وفاء الكيلاني، الإعلامي رامي رضوان، الإعلامية بوسي شلبي، محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس، رامز جلال، ريم مصطفى، روجينا، أشرف زكي، سيد رجب، شيرين رضا، شريف سلامة، سلمى أبو ضيف.

وشملت قائمة حضور الحفل عددا من النجوم الأجانب، منهم: الممثلة التركية ديميت أوزدمير، الممثلة الكولومبية صوفيا فيرغارا، والمخرج الأمريكي مايكل باي، وميل جيبسون، والممثل الهندي أميتاب باتشان، وإيسترا، وإنجين أكيوزيك.

جوائز joy awards

وتنافس على جائزة الفيلم المفضل في السينما الفنان أحمد حلمي، المخرج مروان حامد، المخرج بيتر ميمي، المنتج صادق الصباح.

بينما تنافس على جائزة أفضل ممثلة في السينما كل من النجمة منى زكي، منة شلبي، أسماء أبواليزيد، هند صبري، وأفضل ممثل في السينما يتنافس عليها النجوم أحمد عز، كريم عبدالعزيز، أحمد حلمي، تيم حسن.

وتنافس على جائزة أفضل أغنية للعام كل من ويجز، اليسا، أصالة، نانسي عجرم، سعد لمجرد، وينافس على جائزة أفضل مطربة في العام المطربة أنغام، نانسي عجرم، اليسا، أصالة.

وتنافس المطربون عمرو دياب، راشد الماجد، ماجد المهندس، عبدالمجيد عبدالله، على جائزة أفضل مطرب للعام الماضي، وأفضل مطرب صاعد .

وتنافس على جائزة أفضل لاعب في العام أشرف الحكيمي، محمد العويس، سالم الدوسري، يزيد الراجحي.

وتنافس على جائزة أفضل مسلسل باسل خياط، جمال سنان، جو بو عيد، منير الزعبي، عماد العنزي، وتتنافس على جائزة أفضل ممثلة للمسلسلات التلفزيونية كل من هند صبري، هدى حسين، نادين نسيب نجيم، إلهام على.

وتنافس على جائزة JOY AWARDS أفضل ممثل بالدراما التلفزيونية للعام الماضي النجم أحمد مكي ،باسل خياط، قصي خولي، ابراهيم الحجاج، وينافس على جوائز أفضل ممثلة بالدراما التلفزيونية صاعدة كل من رحمة أحمد، نور النبوي، مديحة أحمد، هيلدا ياسين.

رحمة أحمد في الكبير أوى 7

وعلى الصعيد الفني، تستعد رحمة أحمد للمشاركة في الكبير أوي 7 بدور “مربوحة” حيث تستكمل مسيرة نجاحها الكبير الذى حققته بمشاركتها في جزئه السادس فى شهر رمضان 2022 الماضي.

وقرر صناع المسلسل تقديم جزء سابع من “الكبير أوى” فى شهر رمضان 2023 المقبل، استكمالاً للنجاح الكبير الذى حققه الجزء السادس والذى عاد مرة إلى بعد 6 سنوات منذ تقديم الجزء الخامس فى شهر رمضان 2015.

وتجري تحضيرات مُكثفة يقوم بها المخرج أحمد الجندي، لوضع التفاصيل الأخيرة الخاصة بالجزء السابع من المسلسل الكوميدي الشهير “الكبير أوي” بطولة أحمد مكي، تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المُقبلة وعرضه في موسم دراما رمضان 2023.

ويتضمن “الكبير أوي 7” أحداث وشخصيات جديدة، لم يسبق لها الظهور في الأجزاء الماضية، حيث تواصل الشركة المنتجة إتمام مرحلة التعاقدات حاليًا. مع بقية أبطال المسلسل.

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