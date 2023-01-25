فنان مصري شهير: “كلامي بيتحور عشان أبان بشتكي أو مظلوم”

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 يناير 2023 02:47 مساءً - رد الفنان أحمد عيد على التصريحات التي تم تحريفها حول شكواه من تجاهل الوسط الفني له وقلة الأعمال التي تعرض له، مؤكدا على أنها لا أساس لها من الصحة وأنه لا يشعر بالظلم وأوضاعه المادية جيدة .

كتب أحمد عيد في تغريدة له عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “لقيت تصريح متاخد من سياقه من كلام كان بيتقال بهزار .. أنا حابب أوضح إني مقصدش أشتكي ولا أبان عندي مظلومية” .

تابع: “أنا الحمد لله بيتعرض عليا شغل كتير وأنا اللي مش عايز أشتغل غير اللي شايفه كويس احتراما لنفسي وللجمهور، أنا مش فارق معايا اشتغل اصلا أو مشتغلش، المهم أعمل اللي أنا مقتنع بيه” .

أضاف: “أنا ماديا مش محتاج ولا عندي مشكلة الحمد لله وكلامي بيتحور أحيانا عشان أبان بشتكي أو مظلوم ليه مش عارف، وبالنسبة للأخ اللي عمل تعليق على الصورة بيقولي مالك يا أستاذ أحمد عينك فيها حزن ليه وسايب دقنك وشنبك” .

واصل أحمد عيد تغريدته قائلا: “عايز أقوله إن بس ده “راكور” عشان بصور حاليا .. وبجد بشكركم كلكم على رسائل وبوستات الدعم والمحبة” .

وفي سياق آخر يعود الفنان أحمد عيد إلى الجمهور بمشاركته في مسلسل “عملة نادرة”، والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2023 .

ويضم طاقم عمل المسلسل كلا من الفنانين: نيللي كريم، جمال سليمان، كمال أبو رية، أحمد عيد، جومانا مراد، فريدة سيف النصر، محمد لطفي وغيرهم .. ومن تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل .