كتب امير فتحي في الأربعاء 25 يناير 2023 02:47 مساءً - أعرب الفنان إياد نصار عن حبه وإعجابه بصوت الفنانة نانسي عجرم، مشيرا إلى حبه لجميع أغانيها .
قال إياد نصار في لقاء له مع برنامج “ET بالعربي” على هامش تواجده في حفل توزيع جوائز Joy Awards: “موضوع مقدرش أكون موضوعي معاه نانسي عجرم” .
تابع: “بحس نانسي عجرم لو مسكت علبة شامبو وغنت المكونات قسما بالله هتطلع أغنية تكسر الدنيا” .
وبسؤاله عن أكثر الأغاني التي يحبها لنانسي عجرم، أجاب: “كل شئ .. أنا بتبسط صوتها إشكال بصراحة” .
ومن جانبها علقت نانسي عجرم على حديث إياد نصار عنها قائلة: “إياد نصار كتير بحبه .. كتير كتير بحبه” .
كانت هذه تفاصيل خبر إياد نصار عن هذه الفنانة: “لو مسكت علبة شامبو وغنت المكونات هتكسر الدنيا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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