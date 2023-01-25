إياد نصار عن هذه الفنانة: “لو مسكت علبة شامبو وغنت المكونات هتكسر الدنيا”

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 يناير 2023 02:47 مساءً - أعرب الفنان إياد نصار عن حبه وإعجابه بصوت الفنانة نانسي عجرم، مشيرا إلى حبه لجميع أغانيها .

قال إياد نصار في لقاء له مع برنامج “ET بالعربي” على هامش تواجده في حفل توزيع جوائز Joy Awards: “موضوع مقدرش أكون موضوعي معاه نانسي عجرم” .

تابع: “بحس نانسي عجرم لو مسكت علبة شامبو وغنت المكونات قسما بالله هتطلع أغنية تكسر الدنيا” .

وبسؤاله عن أكثر الأغاني التي يحبها لنانسي عجرم، أجاب: “كل شئ .. أنا بتبسط صوتها إشكال بصراحة” .

ومن جانبها علقت نانسي عجرم على حديث إياد نصار عنها قائلة: “إياد نصار كتير بحبه .. كتير كتير بحبه” .