أجمل من كل الفنانات.. زوجة باسل خياط تفوّقت على النجمات في الأناقة والجمال بحفل توزيع الجوائز ” Joy Awards” – (شاهد بالصور)

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 يناير 2023 12:50 مساءً - تابع الجميع بشغف كبير حدث الجوائز الأضخم لصُناع الترفيه Joy Awards الذي جمع نجوم الفن والغناء والتمثيل والرياضة في الرياض ليلة السبت الموافق 21 يناير.

شهدنا خلال الحفل ظهور ثنائيات عربية وعالمية بأجمل حُلة على سجادته البنفسجية، حيث كان اللون الأسود هو الطاغي على جميع الإطلالات في هذا الحدث العالمي الضخم، الذي أبهر العالم في دورته الثالثة.

وأبرز تلك الثنائيات، الفنان السوري باسل خياط وزوحته التي تألقت بفستان أسود أنيق تفوقت به على الكثير من الإطلالات خلال الحفل.

حيث أطلت السيدة “ناهد زيدان” بإطلالة كلاسكية متناغمة باللون الأسود، وجمعت إطلالتها مع إطلالة زوجها الفنان باسل خياط ما بين قماش المخمل والريش ونفس اللون الأسود الأنيق ليبدوان متشابهان جدًا.

باسل خياط وزوجته ناهد زيدان بحفل توزيع جوائز JOY AWARDS بدورته الثالثه 2023

باسل خياط في joy awards

وحرص النجم السوري باسل خياط على حضور فعاليات حفل توزيع جوائز JOY AWARDS، المقام في الرياض بالسعودية، وكان مرشحًا للفوز بجائزة (الممثل المفضل) عن فئة المسلسلات.

وحضر حفل JOY AWARDS العديد من النجوم منهم: يسرا، ورانيا يوسف، رحمة أحمد، أميرة أديب، محمد عبدالرحمن توتا، علاء مرسي، محمد فراج، بسنت شوقي، سامر المصري، وياسمين صبري، الإعلامية وفاء الكيلاني، الإعلامي رامي رضوان، الإعلامية بوسي شلبي، محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس، رامز جلال، ريم مصطفى، روجينا، أشرف زكي، سيد رجب، شيرين رضا، شريف سلامة، سلمى أبو ضيف.

وشملت قائمة حضور الحفل عددا من النجوم الأجانب، منهم: الممثلة التركية ديميت أوزدمير، الممثلة الكولومبية صوفيا فيرغارا، والمخرج الأمريكي مايكل باي، وميل جيبسون، والممثل الهندي أميتاب باتشان، وإيسترا، وإنجين أكيوزيك.

جوائز joy awards

وتنافس على جائزة الفيلم المفضل في السينما الفنان أحمد حلمي، المخرج مروان حامد، المخرج بيتر ميمي، المنتج صادق الصباح.

بينما تنافس على جائزة أفضل ممثلة في السينما كل من النجمة منى زكي، منة شلبي، أسماء أبواليزيد، هند صبري، وأفضل ممثل في السينما يتنافس عليها النجوم أحمد عز، كريم عبدالعزيز، أحمد حلمي، تيم حسن.

وتنافس على جائزة أفضل أغنية للعام كل من ويجز، اليسا، أصالة، نانسي عجرم، سعد لمجرد، وينافس على جائزة أفضل مطربة في العام المطربة أنغام، نانسي عجرم، اليسا، أصالة.

وتنافس المطربون عمرو دياب، راشد الماجد، ماجد المهندس، عبدالمجيد عبدالله، على جائزة أفضل مطرب للعام الماضي، وأفضل مطرب صاعد .

وتنافس على جائزة أفضل لاعب في العام أشرف الحكيمي، محمد العويس، سالم الدوسري، يزيد الراجحي.

وتنافس على جائزة أفضل مسلسل باسل خياط، جمال سنان، جو بو عيد، منير الزعبي،عماد العنزي، وتتنافس على جائزة أفضل ممثلة للمسلسلات التلفزيونية كل من هند صبري، هدى حسين، نادين نسيب نجيم، إلهام على.

وتنافس على جائزة JOY AWARDS أفضل ممثل بالدراما التلفزيونية للعام الماضي النجم أحمد مكي ،باسل خياط، قصي خولي، ابراهيم الحجاج، وينافس على جوائز أفضل ممثلة بالدراما التلفزيونية صاعدة كل من رحمة أحمد، نور النبوي، مديحة أحمد، هيلدا ياسين.

مسلسل باسل خياط الأعلى مشاهدة في مصر

وعلى الصعيد الفني، يقوم النجم باسل خياط ببطولة مسلسل يحمل اسم “الثمن” والذي يعرض اسبوعيًا على منصة شاهد VIP الرقمية.

أحداث المسلسل نجحت خلال الأيام الماضية وحتى وقتنا الحالي في استقطاب جمهور أكبر لمشاهدتها، ويصبح العمل الدرامي اللبناني ضمن قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة في مصر، ضمن قائمة منصة «شاهد vip» العربية، إذ يحتل تحديدًا المركز الثاني لينافس المسلسل المصري موضوع عائلي، بطولة ماجد الكدواني، الذي تقدمه حاصلا على المركز الأول.

يعرض “مسلسل الثمن” إخراج اللبناني فكرت قاضي خلال أربعة أيام أسبوعيًا وتدور الأحداث في لبنان وهو يحاكي المسلسل التركي «ويبقى الحب»، الذي عرض للمرة الأولى في 2006. تدور قصة مسلسل ويبقى الحب حول المهندسة الطموحة “شهرزاد” التي تعيش حياة صعبة بعد وفاة زوجها، إذ تحاول جاهدة جمع المال الكافي لمعالجة ابنها “كان” المصاب بسرطان في الدم، وتلجأ “شهرزاد” لمديرها “أنور” الذي يستغل حاجتها للمال لابتزازها.

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