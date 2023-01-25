شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة والد مى فاروق بعد صلاة الظهر بمسجد الحصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة مى فاروق موعد تشييع جنازة والدها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك حيث سيتم الصلاة على جثمانه بعد صلاة الظهر بمسجد الحصرى بالسادس من أكتوبر، كانت قد نشرت صباح اليوم الأربعاء، "أبويا سابنى ومشى.. إنا لله وإنا إليه راجعون".وعانى والد مى فاروق فى الفترة الأخيرة من متاعب صحية، إذ سبق أن نشرت مى فاروق صورة والدها وكتبت تعليقا عليها: ده أبويا ده اللى ورثت منه كل حاجة حتى حلاوة صوته ده بقى طيبة الدنيا وأخلاق الدنيا حب الناس له مش عارفة أشرحه سماحة ونضافة الدنيا ده اللى بدعواته مكملة فى حياتى.



بوست مى فاروق

وسبق أن وجهت المطربة مي فاروق عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك نداء إلى جمهورها بالدعاء لوالدها لمعاناته وقت مرضه وقالت: إلى هذه اللحظة لسه حالة والدى حرجة منتظرين من ربنا فرجه وكرمه عليه وعلينا، أصعب أيام بتمر عليا في حياتي أبويا قصاد عيني عاجزة إني أساعده بحاجة غير الدعاء أرجوكم فى هذه الليله الكريمة المباركة أول ليلة من شهر رجب لو بتحبوني لو كنت سبب ولو للحظه في سعادة ولو فرد منكم أرجوكم كثفوا له الدعاء هو في أمس الحاجه له.