شكرا لقرائتكم خبر عن سابنى ومشى.. المطربة مى فاروق تعلن وفاة والدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى والد المطربة مى فاروق صباح اليوم الأربعاء، إذ كتبت الفنانة عبر حسابها بموقع فيس بوك "أبويا سابنى ومشى.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وعانى والد مى فاروق فى الفترة الأخيرة من متاعب صحية، إذ سبق أن نشرت مى فاروق صورة والدها وكتبت تعليقا عليها: ده أبويا ده اللى ورثت منه كل حاجة حتى حلاوة صوته ده بقى طيبة الدنيا وأخلاق الدنيا حب الناس له مش عارفة أشرحه سماحة ونضافة الدنيا ده اللى بدعواته مكملة فى حياتى.



والد مي فاروق





وفاة والد مي فاروق

وسبق أن وجهت المطربة مي فاروق عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك نداء إلى جمهورها بالدعاء لوالدها لمعانته وقت مرضه وقالت: إلى هذه اللحظة لسه حالة والدى حرجة منتظرين من ربنا فرجه وكرمه عليه وعلينا، أصعب أيام بتمر عليا في حياتي أبويا قصاد عيني عاجزة إني أساعده بحاجة غير الدعاء أرجوكم فى هذه الليله الكريمة المباركة أول ليلة من شهر رجب لو بتحبوني لو كنت سبب ولو للحظه في سعادة ولو فرد منكم أرجوكم كثفوا له الدعاء هو في أمس الحاجه له.